В Башкирии пытаются опознать скелетированное тело

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Отклик» просят помощи жителей Башкирии. Активисты совместно с полицией Стерлитамака пытаются установить личность погибшего мужчины.
В августе 2020 года на территории садового товарищества «Василёк» был найден скелет мужчины. До сих пор личность погибшего не установлена.
Был опубликован предполагаемый портрет мужчины, основанный на останках внешности.
Приметы погибшего: предположительно 40-50 лет, рост около 170 см.
Всех, кто смог опознать человека по составленному портрету, просят сообщить информацию по телефонам: 8 987 106 06 01 или 102.