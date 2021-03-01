В Башкирии горит скандальный ночной клуб

В башкирском Стерлитамаке горит известный и скандальный клуб "Буду Пипл". Фотографии задымленного здания появились в социальных группах города. На кадрах изображено, как спасатели МЧС борются с огнем и огромными клубами дыма.

Напомним, клуб известен в городе своей скандальностью. Ранее жильцы близ лежащих домов жаловались в различные инстанции на руководство заведения. По их словам, громкая музыка, нетрезвые люди и ночной режим работы мешают людям спать. Однако суд тогда встал на сторону "Буду Пипл" и разрешил работать в прежнем режиме.