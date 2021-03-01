В Башкирии горит скандальный ночной клуб

Фото №1 - В Башкирии горит скандальный ночной клуб

В башкирском Стерлитамаке горит известный и скандальный клуб "Буду Пипл". Фотографии задымленного здания появились в социальных группах города. На кадрах изображено, как спасатели МЧС борются с огнем и огромными клубами дыма. 

Напомним, клуб известен в городе своей скандальностью. Ранее жильцы близ лежащих домов жаловались в различные инстанции на руководство заведения. По их словам, громкая музыка, нетрезвые люди и ночной режим работы мешают людям спать. Однако суд тогда встал на сторону "Буду Пипл" и разрешил работать в прежнем режиме. 

Неудивительно, что в комментариях нашлись ехидные замечания. Некоторые горожане не скрывают свою радость по поводу инцидента. 

Наконец-то он сгорел!

Айдар М., житель города

Добавим, что информация о пострадавших уточняется. 

Телеканал БСТ в рамках программы «Счастливый час» запустил марафон «Счастливая женщина»
Башкорт йыры 2020