В Уфе у 87-летней пенсионерки украли 30 тысяч рублей

В полицию Уфы обратилась 87-летняя пенсионерка. Она рассказала, что стала жертвой мошенников.
Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, в квартиру к уфимке постучались двое мужчин, которые представились сотрудниками пожарной службы. Гости отметили, что должны проверить проводку в помещении. Пенсионерка поверила мужчинам и пустила их в дом.
После проверки один из «сотрудников пожарной службы» предложил установить пожарный извещатель за30 тысяч рублей, а также отметил, что все в доме уже установили прибор. Доверчивая пенсионерка согласилась и оплатила услугу, но после ухода мужчин поняла, что ей вручили пустую коробку.
Сейчас ведётся поиск мошенников, а также проводится проверка произошедшего.