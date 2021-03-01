В Уфе у 87-летней пенсионерки украли 30 тысяч рублей

В полицию Уфы обратилась 87-летняя пенсионерка. Она рассказала, что стала жертвой мошенников.

Фото №1 - В Уфе у 87-летней пенсионерки украли 30 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, в квартиру к уфимке постучались двое мужчин, которые представились сотрудниками пожарной службы. Гости отметили, что должны проверить проводку в помещении. Пенсионерка поверила мужчинам и пустила их в дом.

После проверки один из «сотрудников пожарной службы» предложил установить пожарный извещатель за30 тысяч рублей, а также отметил, что все в доме уже установили прибор. Доверчивая пенсионерка согласилась и оплатила услугу, но после ухода мужчин поняла, что ей вручили пустую коробку.

Сейчас ведётся поиск мошенников, а также проводится проверка произошедшего.

Полиция рекомендует гражданам не вступать в доверительные отношения с незнакомыми людьми. Если посторонние представляются сотрудниками коммунальных или иных служб, попросите предъявить удостоверение, спросите данные этого человека, свяжитесь с той службой, которую он называет, и уточните, работает ли у них такой человек, и направляли ли его к вам. Очень важно также предупредить пожилых родственников о возможной опасности.

пресс-служба МВД по РБ 
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