В правительстве Башкирии произошли серьезные кадровые перестановки

Уволен по собственному желанию министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алан Марзаев. На его место временно назначен первый заместитель Виктор Жульков. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил Радий Хабиров.
Временно руководителем Госкомитета по конкурентной политике стала Гульнара Сахабудинова, которая работала первым заместителем. Однако Радий Хабиров сказал, что рекомендует к назначению на пост Гульшат Арсланову. Министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин назначен вице-премьером и будет отвечать за вопросы развития здравоохранения, организации оказания медицинской помощи, обеспечения лекарствами, государственной семейной политики, социальной защиты труда, занятости и демографии. Эти полномочия урезали у министра семьи, труда и соцзащиты населения Ленары Ивановой.
Радий Хабиров, Республики Башкортостан