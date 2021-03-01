В правительстве Башкирии произошли серьезные кадровые перестановки

Управленческая деятельность предполагает изменения в кадрах. Кто-то становится на той позиции лучше, где-то хуже. Дело от этого страдать не должно. Думаю, никто не может мне предъявить претензии, что я отношусь к кадрам без должного внимания. Я считаю, что мне иногда необходимо людей передвигать для того, чтобы выкроить их лучшие стороны для эффективности работы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан