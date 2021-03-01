В правительстве Башкирии произошли серьезные кадровые перестановки

Уволен по собственному желанию министр транспорта и дорожного хозяйства республики Алан Марзаев. На его место временно назначен первый заместитель Виктор Жульков. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил Радий Хабиров.

Временно руководителем Госкомитета по конкурентной политике стала Гульнара Сахабудинова, которая работала первым заместителем. Однако Радий Хабиров сказал, что рекомендует к назначению на пост Гульшат Арсланову. Министр здравоохранения Башкортостана Максим Забелин назначен вице-премьером и будет отвечать за вопросы развития здравоохранения, организации оказания медицинской помощи, обеспечения лекарствами, государственной семейной политики, социальной защиты труда, занятости и демографии. Эти полномочия урезали у министра семьи, труда и соцзащиты населения Ленары Ивановой.

Фото №1 - В правительстве Башкирии произошли серьезные кадровые перестановки

Управленческая деятельность предполагает изменения в кадрах. Кто-то становится на той позиции лучше, где-то хуже. Дело от этого страдать не должно. Думаю, никто не может мне предъявить претензии, что я отношусь к кадрам без должного внимания. Я считаю, что мне иногда необходимо людей передвигать для того, чтобы выкроить их лучшие стороны для эффективности работы.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров, Республики Башкортостан

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