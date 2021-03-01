Жительница Башкирии разбилась насмерть в страшном ДТП

Сегодня, 1 марта, в Баймакском районе зафиксирована смертельная авария. Инцидент произошёл утром на 110 км автодороги Магнитогорск-Ира.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД РБ, 40-летняя женщина, уроженка Зилаирского района, двигалась по трассе на «Ладе Ларгус». В какой-то момент водительница совершила наезд на припаркованный автогрейдер, за рулём которого находился 53-летний мужчина.