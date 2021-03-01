В Уфе пациентке с онкологией сделали уникальную операцию

Пациенту с онкозаболеванием робот впервые сделали операцию с помощью флуоресцентной жидкости. Этот метод позволяет увидеть точные границы пораженного участка и максимально сохранить орган. Операция прошла в рамках научно-практической конференции по онкологии.
У 60-летней женщины рак желудка. Оперирует робот «Да Винчи», а управляет системой врач из Санкт-Петербурга. Пациентке придется удалить большую часть органа. При этом впервые используется технология визуализации, когда с помощью специального раствора индоцианина зеленого можно увидеть отдаленные метастазы.
Во время операции пациенту вводится флуоресцентное контрастное вещество. При определенном спектре оно начинает светиться, благодаря чему более точно определяется граница пораженных участков органа.
Операцию через мониторы видят не только студенты, но и эксперты со всей страны. В клинике БГМУ проходит практическая часть конференции по онкологии. Повышение квалификации молодых специалистов – один из актуальных вопросов. В условиях, когда операцию уже легко выполняет робот.
Это первая конференция, которую проводит школа имени Андрея Павленко. Кстати, она базируется в трех городах – Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. В столице республике получить знания в школе практического онколога можно с сентября прошлого года.
Практика составляет 70 процентов обучения. Цель школы не только повысить квалификацию врачей-онкологов, но и увеличить процент пациентов, которые выздоровели после диагноза рак.