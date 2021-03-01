В Уфе пациентке с онкологией сделали уникальную операцию

Пациенту с онкозаболеванием робот впервые сделали операцию с помощью флуоресцентной жидкости. Этот метод позволяет увидеть точные границы пораженного участка и максимально сохранить орган. Операция прошла в рамках научно-практической конференции по онкологии.

У 60-летней женщины рак желудка. Оперирует робот «Да Винчи», а управляет системой врач из Санкт-Петербурга. Пациентке придется удалить большую часть органа. При этом впервые используется технология визуализации, когда с помощью специального раствора индоцианина зеленого можно увидеть отдаленные метастазы.

Во время операции пациенту вводится флуоресцентное контрастное вещество. При определенном спектре оно начинает светиться, благодаря чему более точно определяется граница пораженных участков органа.

Роботическая хирургия все-таки считается аппаратом для узких пространств – малый таз, грудная клетка. Тем не менее, мы продемонстрируем, что аппарат может работать в широких анатомических областях – верхний отдел ЖКТ и прямая кишка. Дмитрий Гладышев, главный онколог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

Операцию через мониторы видят не только студенты, но и эксперты со всей страны. В клинике БГМУ проходит практическая часть конференции по онкологии. Повышение квалификации молодых специалистов – один из актуальных вопросов. В условиях, когда операцию уже легко выполняет робот.

Надеемся, что выпускники школ придут учиться не только на врачей, но и на парамедицинские специальности. На специальности будущего – молекулярная генетика, таргетная онкология. Это становится реальностью нынешнего дня. Валентин Павлов, ректор БГМУ, доктор медицинских наук

Это первая конференция, которую проводит школа имени Андрея Павленко. Кстати, она базируется в трех городах – Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. В столице республике получить знания в школе практического онколога можно с сентября прошлого года.

Это новое направление для России. Нужное направление, особенно для регионов. Там, где дефицит грамотных, высококлассных кадров. Мы все делаем, чтобы решить эту проблему. И школа, которая проходит сейчас в онкодиспансере. Она внесет свой вклад в решение проблемы дефицита кадров. Адель Измайлов, главный врач Республиканского клинического онкодиспансера