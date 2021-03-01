«Башкирские Пираты» готовятся ко второму этапу чемпионата России по следж-хоккею

Турнир пройдет в Ижевске в начале марта. После первого этапа наша команда промежуточно занимает шестое место.

Для подготовки ко второму этапу чемпионата России у «Башкирских Пиратов» была целая зима. На протяжении трех месяцев команда Александра Ларионова усиленно тренировалась. С приходом нового специалиста занятия стали интенсивнее, признаются старожилы клуба. Теперь больше внимания уделяют технике, которая в следж-хоккее постепенно становится решающим фактором успеха.

Надеюсь, что стали сильнее индивидуально. Коллективно точно улучшили взаимодействия, работали над катанием и передачами. Поэтому, я думаю, что ко второму этапу мы точно подходим в лучше форме, чем к первому. Алексей Канатников, защитник СХК «Башкирские Пираты»

Первый этап сложился для «Башкирских Пиратов» непросто. Коллектив сумел обыграть лишь команду из Челябинской области, также уфимцы добавили в свою копилку баллы за техническую победу ввиду неявки «Звезды» из Подмосковья. Одна из причин – болезни. На первом этапе команда сыграла в неполном составе.

Хорошо подготовились, сейчас ждем с нетерпением второго этапа. Сложнее всего будет с «Югрой» и «Фениском». Остальных можно побеждать. Александр Ларионов, главный тренер СХК «Башкирские Пираты»

Во время подготовки ко второму этапу к «Башкирским Пиратам» присоединились три новичка. Это Максим Степанов, Айдар Галиуллин и Булат Ласынов. Ребята пришли в следж-хоккей совсем недавно, поэтому пока тренируются отдельно от общей группы.

С позицией еще не определился. Мне нравится, есть успехи. Работаем над катанием и передачами. Айдар Галиуллин, игрок СХК «Башкирские Пираты»