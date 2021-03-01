«Башкирские Пираты» готовятся ко второму этапу чемпионата России по следж-хоккею

Турнир пройдет в Ижевске в начале марта. После первого этапа наша команда промежуточно занимает шестое место.
Для подготовки ко второму этапу чемпионата России у «Башкирских Пиратов» была целая зима. На протяжении трех месяцев команда Александра Ларионова усиленно тренировалась. С приходом нового специалиста занятия стали интенсивнее, признаются старожилы клуба. Теперь больше внимания уделяют технике, которая в следж-хоккее постепенно становится решающим фактором успеха.
Первый этап сложился для «Башкирских Пиратов» непросто. Коллектив сумел обыграть лишь команду из Челябинской области, также уфимцы добавили в свою копилку баллы за техническую победу ввиду неявки «Звезды» из Подмосковья. Одна из причин – болезни. На первом этапе команда сыграла в неполном составе.
Во время подготовки ко второму этапу к «Башкирским Пиратам» присоединились три новичка. Это Максим Степанов, Айдар Галиуллин и Булат Ласынов. Ребята пришли в следж-хоккей совсем недавно, поэтому пока тренируются отдельно от общей группы.
Первый матч на втором этапе чемпионата России «Башкирские Пираты» проведут 2 марта против «Удмуртии». Завершат турнир матчем с «Югрой». Финальные соревнования всероссийского первенства пройдут с 16 по 21 марта в Ижевске.