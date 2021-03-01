В Башкирии мужчина избил пенсионера скалкой из-за денег

Полиция Мелеузовского района задержала 35-летнего мужчину. Его обвиняют в разбойном нападении на соседа.

По сообщениям пресс-службы МВД по РБ, 28 февраля в полицию обратился 57-летний мужчина из Кумертау. Он рассказал, что в дом его отца в деревне Конаревка ворвался пьяный сосед и стал требовать у пенсионера 100 рублей. Сельчанин отказался помочь финансами, за что был избит скалкой.

Пенсионер постарался уговорить мужчину забрать деньги и оставить его в покое, но злоумышленник отобрал у несчастного все сбережения и сбежал. Сельчанин лишился около 7 тысяч рублей.

Вскоре после обращения сына пострадавшего злоумышленник был задержан. У него изъяли украденные деньги и телефон. Было возбуждено уголовное дело.