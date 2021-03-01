Житель Уфы похитил свою бывшую супругу

26 февраля в полицию Уфы поступило сообщение о пропаже 36-летней женщины. Утром она вышла из своей квартиры на работу, но на рабочее место так и не явилась.

В срочном порядке были организованы поиски пропавшей уфимки. Были опрошены свидетели, которые рассказали, что видели, как женщина подошла к своей машине, но в этот момент к ей подбежал неизвестный, усадил её на пассажирское сидение и на её же машине увёз в неизвестном направлении.

Похитителем оказался 37-летний бывший супруг женщины. Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, между бывшими супругами давно существовал конфликт из-за раздела имущества: после развода квартира досталась женщине.

Мужчина решил вопрос радикальным методом: он подкараулил женщину у дома, а после, угрожая насилием, заставил уехать с ним на базу отдыха в Мелеузовском районе. Там он удерживал женщину в номере до приезда полиции.