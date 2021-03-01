В Башкирии парень спас из огня своего 52-летнего соседа

Оказалось, в квартире на пятом этаже загорелся пластиковый экран в ванной комнате. 22-летний Акмаль Маликов почувствовал запах гари в своей квартире и сразу выбежал на лестничную площадку. Спустившись на этаж ниже, он понял, что горит квартира его 52-летнего соседа. За дверью он услышал кашель и крики о помощи – мужчина уже не мог сам покинуть квартиру.