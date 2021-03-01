В Башкирии парень спас из огня своего 52-летнего соседа

27 февраля утром в девятиэтажном доме по улице Артёма в Стерлитамаке произошёл пожар. В огне чуть не погиб 52-летний мужчина.
Оказалось, в квартире на пятом этаже загорелся пластиковый экран в ванной комнате. 22-летний Акмаль Маликов почувствовал запах гари в своей квартире и сразу выбежал на лестничную площадку. Спустившись на этаж ниже, он понял, что горит квартира его 52-летнего соседа. За дверью он услышал кашель и крики о помощи – мужчина уже не мог сам покинуть квартиру.
Тогда Акмаль, воспользовавшись противопожарным люком на своём балконе, проник в квартиру соседа и вытащил его в почти бессознательном состоянии.
Теперь МЧС Башкирии ходатайствует о награждении смелого Акмаля за проявленные мужество и отвагу.
Видео: МЧС по РБ.