Школьное питание в Башкортостане: за что платим, какие есть льготы

На телеканале БСТ в прямом эфире проходит брифинг по вопросам школьного питания. Это одна из самых острых тем в последнее время.

За что мы платим? Какие льготы есть для детей? На эти и многие другие вопросы получим ответы в студии телеканала. Гостями эфира стали министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин и министр торговли и услуг Республики Башкортостан Алексей Гусев.

Редакция bash.news ведет текстовую трансляцию брифинга в режиме реального времени.

Что сейчас происходит в школах?

Увеличился охват школьников. На сегодняшний день в республике кормят 68000 детей с 1 по 11 класс. Начальная школа, которую кормят бесплатно, увеличила эту статистику. Также поменялись правила предоставления услуг. Увеличились и человеческие ресурсы. К сожалению, в сфере наблюдается дефицит поваров.

Почему в школьном питании есть проблемы?

Прежде всего, устаревшее оборудование. Нехватка кадров. Где-то порой не хватает контроля со стороны госорганов и муниципалитетов. Важно увеличить контроль со стороны родителей и детей.

Как Роспотребнадзор проверяет школы по фактам нарушений?

Проверки начались еще до Нового года. На данный момент проверено 706 школ, в случае нарушений выносятся предписания. Проводится лабораторный контроль проб. С 1 марта начали действовать новые санитарные правила. При выявлении нарушения составляется протокол, принимаются меры к устранению нарушения. Кроме образовательных организаций проверяются и аутсорсеры, которых в Башкирии много. Представления выносятся также вышестоящему руководству.

Меняется ли ситуация после проверок?

Да. Учащиеся 1-4 классов стопроцентно охвачены горячим питанием. Они получают полноценный завтрак или обед. Мы приближаемся к единым стандартам, у детей есть единое меню. В правилах прописано оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов. С участием родителей проверено уже 96 школ. Проверяется и съедаемость блюд.

Как выглядит единое меню в школьных столовых?

Это набор блюд и рационов. Раньше в каждой школе было свое меню. При аудите качества питания обращали внимание на стоимость тарелки, наполняемость тарелки была разной. Чтобы составить меню, надо обладать познаниями в диетологии. Составляет меню специализированный диетолог. На сегодня в регионе есть 15 показателей, которым должны соответствовать производители. Например, рыбу дают раз в четыре дня. В этом и смысл повторяемости.

Как вводили единое меню в школах Башкортостана?

Над этим работали все лето. Большинство школ нормально прошли этот период. Некоторые хотели добавить в меню фаст-фуд. Но есть очень жесткие требования к организации школьного питания. Никакого фаст-фуда в школах быть не может.

Могут ли родители следить за единым меню?

Оно должно в обязательном порядке размещаться на сайте школ. В электронных дневниках скоро также появится это меню. Так родители смогут посмотреть, чем будет питаться их ребенок.

Почему в школе нельзя расплатиться банковской картой?

Башкортостан движется в этом направлении. Уже есть ряд школ, где можно рассчитаться как картой школьника, так и банковской картой. Не везде буфетное питание можно оплатить безналичным расчетом. Радий Хабиров поставил задачу убрать наличные деньги из оборота. Ситуация изменится к началу следующего года.

Из большого класса питаются только 5-7 человек. Почему дети не едят?

Факторов несколько. Качество питания проверяется в ежедневном формате. Первое: системные ошибки непосредственно образовательных учреждений. Это бывает в школах, где есть собственные кухни, а не аутсорсинговые компании. Второе: отсутствие контроля. Системные меры невозможно принять, когда нет контроля. Не всегда возможно организовать общественный контроль, некоторые родители не хотят принимать в этом участие.

Пробуют ли чиновники сами школьную еду?

Да, без этого никак. Руководители министерств часто сами пробуют еду в школах.

Как привить в семьях и школе культуру еды?

Все должно начинаться с семьи, зарождаться от родителей. А дальше ту же мысль должны проецировать в школах. Важно соблюсти тонкую грань между "вкусно" и "полезно".

Как ценится в России башкирский опыт организации школьного питания?

Стандарт работы в республике был оценен на уровне федерального правительства. В республику приезжают из других регионов, чтобы перенять опыт.

Что надо сделать, чтобы поменять ситуацию к лучшему?

Проверенный путь - диалог с родителями. Проблема холодной еды решается за 2-3 недели, когда родители вступают в диалог. В Юматово, например, кормили завтраком после первого урока, когда дети еще не хотят кушать. Температура еды решается также и таймингом расстановки блюд. Если она остывает, нужно накрывать ближе к звонку.

Плавающие перемены: как они повлияли на качество питания?

Плавающие перемены тоже повлияли на качество блюд. В некоторых школах по 19 заходов детей. Сейчас в некоторых случаях не могут посадить в столовую всех детей, ведь количество мест ограничено. Например, из 300 мест одновременно можно занять только 150 по ныне существующим правилам. Сюда же добавляются короткие уроки, короткие перемены, а также задержки в классах после звонка. Дети не успевают поесть, а если прибегают в столовую, то еда уже остыла. Важно вернуться к стандартной организации питания, в таком случае большинство проблем уйдет.

Какие продукты исключили из меню?

Сосисок сейчас в школьном нет. А вот другие продукты можно посмотреть на сайте вашей школы.

Куда жаловаться в случае нарушений в столовых?

У всех родителей с этого года есть возможность обратиться по вопросам организации питания к властям. Для этого нужно зайти под своим логином в электронный дневник. Во вкладке "питание" можно выбрать необходимый вопрос из списка и оставить свой отзыв.

Почему нельзя кормить всех детей бесплатно, а не только начальные классы?

Это дорого. На организацию школьного питания сейчас выделено 1 млрд 800 миллионов рублей.

Как Минобразования работает с жалобами жителей?

Каждая жалоба рассматривается с муниципалитетом. Обрнадзор самостоятельно выезжает на место и анкетирует школьников. Реагирование идет по соответствующим чек-листам. Также в Башкортостане было создано Управление социального питания. Его сотрудники посещают школы в плановом и внеплановом режимах.

С поварами в школах не все так просто. Почему?

От стоимости питания зависит зарплата поваров. В данной области она не поддается конкуренции. Помимо всего прочего это очень тяжелая работа. Заготовки запрещены, то есть все готовится в тот же день. По нормам санитарных правил догрев запрещен. Люди приходят на работу в 5 утра и уходят в 3-4 часа дня, если есть вторая смена.

Можно ли организовать в школах буфеты?

Некоторые школы раньше имели свои буфеты. Но в пандемию буфеты находятся под запретом.

Почему один оператор кормит несколько районов?

Детей кормят не с одной точки. В цехах лишь готовятся полуфабрикаты, а уже в школах еду готовят "здесь и сейчас".

Много ли школ готовят сами?

В Башкирии всего 4 процента школ с полным циклом питания. Около 80 процентов - с "доготовочным" питанием. В остальных случаях организовано буфетное питание.

Можно ли платить за питание авансом?

Нет. Оплата идет постфактум. После того, как ребенок поел, идет оплата со стороны родителей.

Могут ли дети матерей-одиночек питаться бесплатно?

Нет. Льготно кормят детей из многодетных семей, с ограниченными возможностями, детей-инвалидов. Также в республике более 61 тысячи детей из малоимущих детей питаются бесплатно.

Кому еще можно пожаловаться на качество питания?

В Роспотребнадзор. Только не забудьте указать, что именно вас не устраивает: количество еды, ее плохое качество, либо что-то еще.

Почему школьным питанием в Башкортостане занимается два министерства?

Минобразования - потому что питание осуществляется в школах, а Минторговли организует общепит в республике, в том числе и закрытые сети, к которым относится социальное питание.

Каким образом задействованы муниципалитеты?

В каждом районе глава района - учредитель школ. Через муниципалитета заключаются все контракты. Глава района выделят школам средства на организацию питания.

Почему порции небольшие?

Такого понятия - больше или меньше - нет. Есть норма. Если порция меньше нормы, то это уже проблема поставщика питания. Это же касается и сахара в чае: есть норма на одного ребенка в день - 2 грамма.

Где посмотреть фотографии школьного питания?

Сейчас меню и фотографии размещают на сайтах школ. Если вы видите, что этого нет, то необходимо обратиться в Минобразования Башкирии.

Почему в меню нет фруктов?