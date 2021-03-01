Апелляционный суд оставил без изменений решение о передаче России акций БСК

«Башкирская содовая компания» уже официально будет передана государству. Апелляционный суд в Челябинске оставил без изменений решение арбитража об изъятии акций БСК в пользу Росимущества и постановил прекратить производство по жалобам.

Напомним, в прошлом году Генпрокуратура в ходе проверки выявила нарушения законодательства о приватизации. Ведомство обратилось с иском в Арбитражный суд Башкирии, который был в последствие удовлетворен. Но со стороны БСК и ее дочерних компаний поступили жалобы на решение фемиды.

Это решение казалось закономерным. На мой взгляд, были там не совсем ясные и прозрачные моменты, когда акции переходили в частную собственность. Переход пакета акций государству, на мой взгляд, это в определенном смысле восстановление справедливости.

Азат Янгиров, заведующий кафедрой макроэкономического развития и государственного управления института экономики, финансов и бизнеса БашГУ
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