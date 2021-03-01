Апелляционный суд оставил без изменений решение о передаче России акций БСК

«Башкирская содовая компания» уже официально будет передана государству. Апелляционный суд в Челябинске оставил без изменений решение арбитража об изъятии акций БСК в пользу Росимущества и постановил прекратить производство по жалобам.

Напомним, в прошлом году Генпрокуратура в ходе проверки выявила нарушения законодательства о приватизации. Ведомство обратилось с иском в Арбитражный суд Башкирии, который был в последствие удовлетворен. Но со стороны БСК и ее дочерних компаний поступили жалобы на решение фемиды.