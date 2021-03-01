В Башкирии показали, из чего готовят полуфабрикаты для школьных столовых

Директоров школ будут увольнять за некачественное питание в столовых. Об этом сегодня заявил на оперативном совещании Глава региона. Радий Хабиров предложил вести реестр и после трёх жалоб подряд увольнять руководителя образовательного учреждения.

Тема школьного питания сегодня обсуждалась и на брифинге с Минобром и Министерством торговли и услуг республики. Так, например, была озвучена самая частая жалоба – завтраки и обеды холодные. Для учеников с этого учебного года разрабатывается единое меню, которое должно размещаться на сайте школ. Также оно появится в электронных дневниках. Так, например, сегодня на завтрак у школьников должны были подавать чай, хлеб, рис и рыбные биточки. Полуфабрикаты изготавливают в специальных цехах. Один из таких находится в Уфимском районе. На производстве побывала съемочная группа БСТ.

Прежде чем мясо, выращенное в Башкортостане, попадёт на стол школьников, сырьё проходит несколько этапов обработки и готовки. Полуфабрикаты делают трёх видов: из мяса говядины, куриной грудки и филе минтая. И только рыбу везут из других регионов.

Хранится в морозильнике два-три дня. Всегда это башкирское мясо. Бухори Даулятов, рабочий цеха полуфабрикатов Уфимского комбината детского питания

Рецепт полуфабрикатов разработан специально для детей. Никаких специй и усилителей вкуса. Вот, например, куриные котлеты. Заявлено всего семь ингредиентов: филе, хлеб, яйца, молоко, пассированный лук, соль и сухари.

Из куриного филе накручиваем на котлеты фарш, всё прокручиваем, перемешиваем в мешалке и отдаём дальше. Андрей Шевкунов, рабочий цеха полуфабрикатов Уфимского комбината детского питания

А дальше – формовка. Фарш загружается в специальный аппарат, который сам выдаёт готовую порцию полуфабриката. Каждая котлета должна весить не менее 60 грамм.

В конце смены все части машины разбираются. Снимается крышка, барабан. Моется, сушится, снова собирается. Айгуль Шайхутдинова, формовщица цеха полуфабрикатов Уфимского комбината детского питания

Котлеты замораживают, фасуют и отправляют в холод. В таком виде их отправляют в школы и детские сады. Обычно уже на следующий день. Каждые сутки здесь производят около пяти тысяч котлет. Этого хватает, чтобы обеспечить 69 образовательных учреждений и детских садов Уфимского района. При этом к мнению главных потребителей стараются прислушиваться. 6 марта исполнится год как работает цех. За это время по запросу родителей два раза корректировали рецепт.

Кто-то говорит, что жесткие котлеты. Мы добавляем больше лука, чтобы они стали мягче. Алексей Пашкин, начальник цеха полуфабрикатов Уфимского комбината детского питания