В Башкирии показали, из чего готовят полуфабрикаты для школьных столовых

Директоров школ будут увольнять за некачественное питание в столовых. Об этом сегодня заявил на оперативном совещании Глава региона. Радий Хабиров предложил вести реестр и после трёх жалоб подряд увольнять руководителя образовательного учреждения.
Тема школьного питания сегодня обсуждалась и на брифинге с Минобром и Министерством торговли и услуг республики. Так, например, была озвучена самая частая жалоба – завтраки и обеды холодные. Для учеников с этого учебного года разрабатывается единое меню, которое должно размещаться на сайте школ. Также оно появится в электронных дневниках. Так, например, сегодня на завтрак у школьников должны были подавать чай, хлеб, рис и рыбные биточки. Полуфабрикаты изготавливают в специальных цехах. Один из таких находится в Уфимском районе. На производстве побывала съемочная группа БСТ.
Прежде чем мясо, выращенное в Башкортостане, попадёт на стол школьников, сырьё проходит несколько этапов обработки и готовки. Полуфабрикаты делают трёх видов: из мяса говядины, куриной грудки и филе минтая. И только рыбу везут из других регионов.
Рецепт полуфабрикатов разработан специально для детей. Никаких специй и усилителей вкуса. Вот, например, куриные котлеты. Заявлено всего семь ингредиентов: филе, хлеб, яйца, молоко, пассированный лук, соль и сухари.
А дальше – формовка. Фарш загружается в специальный аппарат, который сам выдаёт готовую порцию полуфабриката. Каждая котлета должна весить не менее 60 грамм.
Котлеты замораживают, фасуют и отправляют в холод. В таком виде их отправляют в школы и детские сады. Обычно уже на следующий день. Каждые сутки здесь производят около пяти тысяч котлет. Этого хватает, чтобы обеспечить 69 образовательных учреждений и детских садов Уфимского района. При этом к мнению главных потребителей стараются прислушиваться. 6 марта исполнится год как работает цех. За это время по запросу родителей два раза корректировали рецепт.
Уфимский комбинат детского питания проводит дни открытых дверей, где родители могут лично оценить, чем питаются школьники Уфимского района.