Жители Уфы добились замены напольного покрытия в лифте

Алия Галеева часто бывает в многоэтажке по адресу: Бессонова, 31. Женщина навещает родственницу. До нужного ей этажа предпочитала прежде подниматься пешком. Не из-за пользы для здоровья. Лифт не внушал ей доверия: на полу разорванный линолеум, а крепежные плинтуса и вовсе отсутствовали. 

Неприятно, когда заходишь. Плинтусов нет, линолеум порванный. Люди с мокрыми ногами заходят, все это тает. Все под линолеум попадает. В лифте неприятный запах появляется.

Алия Галеева

О том, что в лифт находится в плачевном состоянии, жители девятиэтажки написали в социальных сетях. Обращение зафиксировали, взяли на контроль. На следующий день пол грузоподъемника обновили.

Недели три назад поступила жалоба, что в лифте порван линолеум. Отсутствуют плинтуса. Совместно с «Уфалифтом» мы линолеум заменили, плинтуса установили, жалобу закрыли.

Альфир Миниахметов, директор ЖЭУ № 55

Правда, новый линолеум проблему в целом не решил. Дом 1990 года постройки, лифту уже больше 30 лет. Обшарпанные кнопки, следы поджогов и прогнивший пол, который остался под покрытием. Однако в этом вопросе инициатива уже принадлежит собственникам квадратных метров.

Фото №1 - Жители Уфы добились замены напольного покрытия в лифте

Как проконсультировали коллеги из администрации, чтобы заменить пол, собственники жилых помещений должны провести собрание всего дома. Принять решение и оформить это все в протокол. Им нужно собираться и договариваться. 

Артур Смирнов, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях
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На том же собрании вместе с соседями можно и нужно решить, что еще требует замены в их доме. К примеру, прохудившиеся окна, поломанные почтовые ящики и даже скамейки у подъезда, которые давно не видели кисти с краской. Жильцы сами  определят сумму, которая уйдет на ремонт. С просьбой организовать собрание можно обратиться к сотрудникам управляющей компании. 

Уфимская волна
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