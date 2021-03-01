Жители Уфы добились замены напольного покрытия в лифте

Как проконсультировали коллеги из администрации, чтобы заменить пол, собственники жилых помещений должны провести собрание всего дома. Принять решение и оформить это все в протокол. Им нужно собираться и договариваться.

Артур Смирнов, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях