Жители Уфы добились замены напольного покрытия в лифте

Алия Галеева часто бывает в многоэтажке по адресу: Бессонова, 31. Женщина навещает родственницу. До нужного ей этажа предпочитала прежде подниматься пешком. Не из-за пользы для здоровья. Лифт не внушал ей доверия: на полу разорванный линолеум, а крепежные плинтуса и вовсе отсутствовали.
О том, что в лифт находится в плачевном состоянии, жители девятиэтажки написали в социальных сетях. Обращение зафиксировали, взяли на контроль. На следующий день пол грузоподъемника обновили.
Правда, новый линолеум проблему в целом не решил. Дом 1990 года постройки, лифту уже больше 30 лет. Обшарпанные кнопки, следы поджогов и прогнивший пол, который остался под покрытием. Однако в этом вопросе инициатива уже принадлежит собственникам квадратных метров.
На том же собрании вместе с соседями можно и нужно решить, что еще требует замены в их доме. К примеру, прохудившиеся окна, поломанные почтовые ящики и даже скамейки у подъезда, которые давно не видели кисти с краской. Жильцы сами определят сумму, которая уйдет на ремонт. С просьбой организовать собрание можно обратиться к сотрудникам управляющей компании.