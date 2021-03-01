В Уфе определили победителей зимних Корпоративных игр

Проводим в два дня в связи с погодными условиями. Соревнования были перенесены с прошлой недели. Сегодня у нас оставшиеся две дисциплины – горнолыжный спорт и конькобежный спорт.

Егор Сорокин, начальник Управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы