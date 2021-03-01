В Уфе определили победителей зимних Корпоративных игр

В них участвовали 44 команды, представляющие трудовые коллективы Уфы. Среди дисциплин: хоккей в валенках, волейбол на снегу, веселые старты, лыжные гонки, конькобежный спорт и горные лыжи. Соревнования проходили в двух группах: среди организаций с численностью сотрудников более и менее 500 человек.

Проводим в два дня в связи с погодными условиями. Соревнования были перенесены с прошлой недели. Сегодня у нас оставшиеся две дисциплины –  горнолыжный спорт и конькобежный спорт.

Егор Сорокин, начальник Управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы

Лучший результат в общем зачете среди команд с численностью сотрудников свыше 500 человек показал коллектив «Башнефть-Переработка». Во второй группе кубок победителя завоевала команда «Башспирт». Активное участие в играх приняли работники ГУП ТРК «Башкортостан». В горнолыжном спорте честь коллектива защищали режиссер Светлана Громова и художественный руководитель Радик Фатхиев.

Фото №1 - В Уфе определили победителей зимних Корпоративных игр

Я не профессионал. Встала на лыжи в студенческие годы. До большого спорта далеко, но мне нравится кататься.

Светлана Громова, режиссер телеканала БСТ

Я за здоровый образ жизни. Мое знакомство с горными лыжами состоялось в 99-м году. С тех пор каждый год стою на лыжах.

Радик Фатхиев, художественный руководитель ГУП ТРК «Башкортостан» РБ
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