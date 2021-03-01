В Уфе определили победителей зимних Корпоративных игр

В них участвовали 44 команды, представляющие трудовые коллективы Уфы. Среди дисциплин: хоккей в валенках, волейбол на снегу, веселые старты, лыжные гонки, конькобежный спорт и горные лыжи. Соревнования проходили в двух группах: среди организаций с численностью сотрудников более и менее 500 человек.
Лучший результат в общем зачете среди команд с численностью сотрудников свыше 500 человек показал коллектив «Башнефть-Переработка». Во второй группе кубок победителя завоевала команда «Башспирт». Активное участие в играх приняли работники ГУП ТРК «Башкортостан». В горнолыжном спорте честь коллектива защищали режиссер Светлана Громова и художественный руководитель Радик Фатхиев.