В Башкирии родители настаивают на лечении мальчика, который впал в кому

Завтра врачи должны сообщить предварительные результаты обследования 13-летнего борца, впавшего в кому. Ефим Москвин упал без сознания во время финального поединка по борьбе куреш в Бакалах. Почти месяц юный спортсмен находился в районной больнице. Накануне мальчика транспортировали в Уфу. Что же случилось в тот злополучный день?

Это кадры финального поединка районных соревнований школьников. Ефим Москвин делает попытку бросить соперника. Но неожиданно падает сам. Встать он уже не может. Через считанные секунды наступает кома.

Портфель стоит на том месте, где его в последний раз оставил Ефим. Отличник в учебе и главный помощник в семье. Бабушка Райхана Осипова неустанно молится о выздоровлении внука.

Не хватает старшего брата и 8-летнему Матвею. Ефим для него – лучший друг и наставник. Именно он и привил младшему любовь к курешу.

Это наша комната, мы тут всегда занимались. Он меня учил. Матвей Москвин, брат Ефима Москвина

Почти месяц терялась в догадках и мама. Снежана Москвина говорит, что за это время МРТ головного мозга так и не провели. А в столицу транспортировать отказывались.

Нам говорили, что мы ребенка не довезем даже до дверей больницы. Он безнадежен. Мы настаиваем на лечении. Точного диагноза нет, внешних повреждений на теле нет. Снежана Москвина, мама Ефима Москвина

В Минздраве пояснили, что для транспортировки нужно было стабилизировать состояние ребенка. А накануне мальчика доставили в детскую республиканскую больницу.

После медицинской эвакуации состояние пациента остается тяжелым, нестабильным. На данный момент пациенту оказывается медицинская помощь. Рустам Богданов, заведующий отделом анестезиологии-реанимации №1 Республиканской детской клинической больницы

Тренер Ефима утверждает, на здоровье спортсмен не жаловался. И был в хорошей форме. В тот момент, когда его ученик начал терять сознание, секунды превратились в часы.

Когда я понял, что он начал терять сознание, я поднял его и понес к дверям. Мы поехали в больницу. Ильдар Муллагалиев, тренер по курешу

Ефим был главным фаворитом турнира. Он должен был стать победителем и ехать на республиканские соревнования.

Этот современный физкультурно-оздоровительный комплекс был построен в Бакалах в 2013 году. Однако соревнования школьников по борьбе куреш проходили не здесь. Местом проведения турнира стал пристрой старой школы. Сейчас все входы в спортзал опечатаны. В ситуации разбирается прокуратура.

Проверкой установлено, что ребенок был допущен к соревнованию без индивидуального допуска от врача и разрешения от родителей. Кроме того, соревнования проводились в зале при отсутствии заключения уполномоченных органов, подтверждающих его соответствие санитарному законодательству. Айрат Абтасатаров, прокурор Бакалинского района

В прокуратуре отмечают, что вывили нарушения и по обеспечению безопасности. И было инициировано возбуждение уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Произошедшим заинтересовались в Следственном комитете.

В настоящее время опрашиваются организаторы и участники соревнований, а также работники спортивной школы. Истребована необходимая организационно-распорядительная документация. Проверяются соответствие условий проведения соревнований. Евгений Каневский, старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Республике Башкортостан

А вот в районном отделе образования утверждают, что регламент был соблюдён и все участники имели допуск врача.

Во время проведения соревнований и организации нарушений не было. Представители команд предоставили заявки об участии с допуском медицинского работника. Мы их допустили на соревнования. Азат Кучумов, методист отдела образования Бакалинского района