В Башкирии родители настаивают на лечении мальчика, который впал в кому

Завтра врачи должны сообщить предварительные результаты обследования 13-летнего борца, впавшего в кому. Ефим Москвин упал без сознания во время финального поединка по борьбе куреш в Бакалах. Почти месяц юный спортсмен находился в районной больнице. Накануне мальчика транспортировали в Уфу. Что же случилось в тот злополучный день?
Это кадры финального поединка районных соревнований школьников. Ефим Москвин делает попытку бросить соперника. Но неожиданно падает сам. Встать он уже не может. Через считанные секунды наступает кома.
Портфель стоит на том месте, где его в последний раз оставил Ефим. Отличник в учебе и главный помощник в семье. Бабушка Райхана Осипова неустанно молится о выздоровлении внука.
Не хватает старшего брата и 8-летнему Матвею. Ефим для него – лучший друг и наставник. Именно он и привил младшему любовь к курешу.
Почти месяц терялась в догадках и мама. Снежана Москвина говорит, что за это время МРТ головного мозга так и не провели. А в столицу транспортировать отказывались.
В Минздраве пояснили, что для транспортировки нужно было стабилизировать состояние ребенка. А накануне мальчика доставили в детскую республиканскую больницу.
Тренер Ефима утверждает, на здоровье спортсмен не жаловался. И был в хорошей форме. В тот момент, когда его ученик начал терять сознание, секунды превратились в часы.
Ефим был главным фаворитом турнира. Он должен был стать победителем и ехать на республиканские соревнования.
Этот современный физкультурно-оздоровительный комплекс был построен в Бакалах в 2013 году. Однако соревнования школьников по борьбе куреш проходили не здесь. Местом проведения турнира стал пристрой старой школы. Сейчас все входы в спортзал опечатаны. В ситуации разбирается прокуратура.
В прокуратуре отмечают, что вывили нарушения и по обеспечению безопасности. И было инициировано возбуждение уголовного дела по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Произошедшим заинтересовались в Следственном комитете.
А вот в районном отделе образования утверждают, что регламент был соблюдён и все участники имели допуск врача.
Насколько спортивное оборудование соответствовало всем требованиям – предстоит выяснить специалистам. Завтра врачи должны сообщить родственникам предварительные результаты обследований Ефима.