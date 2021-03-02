В Башкирии в сельском колледже прошли пожарные учения

В филиале Башкирского аграрно-технологического колледжа загорелась проводка. По легенде в образовательном учреждении села Бакалы возгорание произошло во время занятий. Обнаружив задымление, сотрудники образовательного учреждения обратились на пост пожарной охраны.
Специалисты имитировали работу автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, а затем приступили к эвакуации. Из здания вывели всех студентов и работников. Уже через несколько минут на горизонте появились пожарные. Сотрудники МЧС растянули рукав, локализовали и ликвидировали условный пожар за минимальное время. Использовав кислородные маски, они вывели людей из задымленной зоны, а уже там пострадавшим оказывали помощь медики. После для студентов и преподавателей провели инструктаж, научили пользоваться огнетушителями.
Во время беседы особое внимание спасатели уделили теме отопления, ведь, по словам огнеборцев, чаще всего зимой возгорания происходят из-за ошибок в эксплуатации электронагревателей.