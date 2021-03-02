В Башкирии в сельском колледже прошли пожарные учения

Специалисты имитировали работу автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения, а затем приступили к эвакуации. Из здания вывели всех студентов и работников. Уже через несколько минут на горизонте появились пожарные. Сотрудники МЧС растянули рукав, локализовали и ликвидировали условный пожар за минимальное время. Использовав кислородные маски, они вывели людей из задымленной зоны, а уже там пострадавшим оказывали помощь медики. После для студентов и преподавателей провели инструктаж, научили пользоваться огнетушителями.