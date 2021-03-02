В Башкирии проходит Межрегиональный слет юных журналистов и игротехников

Когда я была маленькая, у меня был свой блог. Я сама себя снимала на планшет, выкладывала это всё, училась монтировать. Потом пришла на один фестиваль, где меня отобрали на «Уфимское времечко». Я попробовала себя в телевидении, мне тогда было 11 лет. И я реально загорелась желанием, я поняла, что это именно то, что мне нужно, именно то чем я горю, именно то, чем я хочу заниматься.

Радмила Шейхутдинова, ученица лицея №155 /Уфа/