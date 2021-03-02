В Башкирии проходит Межрегиональный слет юных журналистов и игротехников

В детском лагере «Черёмушки» проходит 23-й слёт юных медийщиков и игротехников. На этот раз он приобрёл статус межрегионального.
Среди сотни участников здесь не только ученики из Башкортостана, но из Москвы, Челябинска, Сыктывкара и Казани. Для будущих журналистов, фотографов и авторов квестов организованы мастер-классы по ораторскому искусству, словесной технике и другим направлениям.
Юные медийщики учатся снимать новостные сюжеты, один из них будет посвящён сжиганию чучела коронавируса. По итогам слёта 18 лучших участников получат путевки в детский лагерь «Артек».