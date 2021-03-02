В Башкирии проходит Межрегиональный слет юных журналистов и игротехников

В детском лагере «Черёмушки» проходит 23-й слёт юных медийщиков и игротехников. На этот раз он приобрёл статус межрегионального.

Среди сотни участников здесь не только ученики из Башкортостана, но из Москвы, Челябинска, Сыктывкара и Казани. Для будущих журналистов, фотографов и авторов квестов организованы мастер-классы по ораторскому искусству, словесной технике и другим направлениям.

Юные медийщики учатся снимать новостные сюжеты, один из них будет посвящён сжиганию чучела коронавируса. По итогам слёта 18 лучших участников получат путевки в детский лагерь «Артек».

Фото №1 - В Башкирии проходит Межрегиональный слет юных журналистов и игротехников

Мы – волонтеры, медийщики и не только. Это культовый игротехнический слёт. Здесь происходит полёт творчества. Мы тут и сжигаем ковид, прощаемся с ним, играем в игры, что-то журналистское творим, изучаем.

Данил Щедрин, руководитель медиастудии «Белая Река» /Кумертау/

Когда я была маленькая, у меня был свой блог. Я сама себя снимала на планшет, выкладывала это всё, училась монтировать. Потом пришла на один фестиваль, где меня отобрали на «Уфимское времечко». Я попробовала себя в телевидении, мне тогда было 11 лет. И я реально загорелась желанием, я поняла, что это именно то, что мне нужно, именно то чем я горю, именно то, чем я хочу заниматься.

Радмила Шейхутдинова, ученица лицея №155 /Уфа/
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