Проект БГПУ «Цифровая семья» получил президентский грант

Цифровая семья. Проект БГПУ под таким названием получил грант Президента России в размере 1 миллиона 700 тысяч рублей на реализацию в Уфе. Главная цель преподавателей – сократить разрыв в цифровой грамотности между разными поколениями одной семьи.

Помимо электронного образования, участников клуба ждут мастер-классы, консультации с психологом и специалистами по информационным технологиям, а также конкурс семейных цифровых проектов «Семейный Идеатон», призовой фонд которого составит десять тысяч рублей.

Нами было закуплено техническое оборудование, 3D-принтер, который стоит в соседней аудитории, обучаем уфимских жителей абсолютно бесплатно. Занятия проходят в оффлайн формате. Всегда есть направление «Программирование», «3D- моделирование». Для родителей – «Цифровая грамотность».

В проекте могут принять участие семейные команды, состоящие из детей, их родителей, бабушек и дедушек. Они пройдут обучение по цифровой грамотности, сервисам «Госуслуги», программированию и 3D-моделированию, а потом разработают собственные цифровые проекты. Все мероприятия клуба будут проводиться в выходные дни. Это позволит обеспечить школьников полезным внеурочным занятием, а взрослые смогут с пользой провести время в кругу своей семьи. Клуб «Цифровая семья» открылся по адресу: ул. Чернышевского, 49/1.