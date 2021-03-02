Уроженка Башкирии из-за ревности порезала горло своему ребёнку

В Нижневартовске произошло ужасающее преступление. 38-летняя уроженка Башкирии порезала горло своему 10-летнему ребёнку. Подробности жуткого инцидента сообщают корреспонденты «КП-Югра».

Преступление произошло ещё 10 сентября прошлого года. Известно, что причиной такого жуткого поступка могла стать ревность к сожителю, который является отцом ребёнка.

Женщина напала с ножом на сына, а после подожгла дом, чтобы скрыть следы необдуманного поступка. Но сильного возгорания она испугалась и вызвала пожарных.