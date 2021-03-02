В Башкирии туристические указатели дополнят табличками на башкирском языке

Эту идею обсудили на «Транспортном часе», который провел Глава Башкортостана Радий Хабиров. На сегодняшний день смонтированы 658 знаков из 1,5 тыс., требуемых по поручению руководителя региона.

Специалисты комитета ведут работу по дополнению действующих знаков информационными табличками на башкирском языке. Их будут устанавливать на дорогах муниципального и местного значения. Для изготовления и монтажа информационных указателей требуется около 35 млн рублей. Глава Башкортостана поручил Госкомитету совместно с Минфином проработать возможность выделения финансирования.

Также на совещание обсудили обновление автопарка Уфы. До конца года на городских маршрутах заменят более 300 устаревших автобусов малого и среднего класса. Новый транспорт появится как у муниципального, так и у частных перевозчиков.