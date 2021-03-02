В Башкирии стартовал республиканский турнир «Кубок Батыра»

В Башкирии учреждена новая общественная спортивная премия «Кубок Батыра».Ее обладатель станет известен в конце 2021 года. Впереди год для реализации планов и побед.

Впервые в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой собрались представители разных видов спорта: технических дисциплин, дюздо, грэпплинга, бокса, ММА и силового экстрима. В каждом из них с мастер-классами выступили именитые чемпионы, которые теперь помогают развитию спорта в Башкортостане. На первом форуме «Кубка Батыра» побывал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Многократный чемпион мира по мотогонкам на льду хоть и закончил карьеру в 2012 году, вполне может дать фору соперникам и сейчас. Но Николай Красников предпочел остановиться, чтобы поделиться опытом с начинающими ребятами.

В большом зале Центра спортивной подготовки такого массового и солидного по мастерам мероприятия еще не было. Джефф Монсон успевает и фотографироваться, и объяснять. Авторитетный наставник успел освоиться в Уфе, двери его школы открыты и детям, и взрослым. Подспорьем станет и врученный сегодня сертификат на татами.

Нияз Файзуллин благодаря тренировкам в уфимской школе бокса сумел собрать полный комплект наград чемпионатов России, бронзу Кубка мира. Боксер – отличный пример для юных спортсменов.

А чтобы у уфимского спортсмена были последователи, Глава Башкирии вручил сертификат на спортивную экипировку – 100 пар боксерских перчаток быстро найдут хозяев. Борцам повезло, у них сразу два наставника. Братья Валитовы впервые проводят мастер-класс.

О возвращении домой размышляет Венер Галиев. Двукратный чемпион мира по самбо, чемпион мира по универсальному бою и профессиональному панкратиону, действующий боец по смешанным боевым искусствам. Солидный опыт, который поможет развитию спорта.

На соседнем ковре занимаются дзюдоисты. Ребята готовятся к турниру – на следующей неделе предстоят домашние соревнования. А Эльбрус Нигматуллин вместе с коллегами по цеху снова ставит рекорды по силовому экстриму.

Плечом к плечу на одном ковре, татами и площадке – именитые и будущие чемпионы. Башкортостан – регион больших спортивных побед.