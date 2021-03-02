В школах Уфы могут появиться новые уроки

В школах Уфы появятся новые уроки. В образовательный план будет внедрена программа «Уфа в стиле ЭКО», которая будет направлена на формирование у детей экологического мировоззрения и культуры.
Как сообщает начальница Управления образования Елена Хаффазова, на уроках ребят будут учить сортировке и утилизации мусора. Сама программа подразумевает интегрированные уроки для 1-11 классов. А в детских садах такая программа будет реализована раз в месяц в рамках классных часов или другой тематической деятельности.
На уроках ребята узнают о раздельном сборе и переработке отходов, сфере обращения с отходами, а также будут развиты навыки экологического обращения с мусором. В школах города уже установлены боксы для батареек, контейнеры и урны для раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов.