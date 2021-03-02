В Уфе осудили экс-сотрудника колонии, который пытался пронести наркотики заключенному

38-летнего экс-начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденным ИК №13 осудили в Калининском районном суде. Мужчину обвинили по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в значительном и крупном размерах» и «превышение должностных полномочий».

Как сообщает региональная прокуратура, в апреле 2020 года мужчина купил амфетамин, героин, каннабис, гашиш и гашишное масло, чтобы сбыть всё это осужденному. Но при попытке пронести наркотические вещества на территорию колонии он был задержан сотрудниками безопасности.

В суде обвиняемый не признал вину, однако ему назначили наказание в виде лишения свободы на 8 лет 2 месяца в исправительной колонии строгого режима. Также мужчина не может занимать должность на государственной службе в течение 5 лет.