В Башкирии введут временные ограничения движения транспорта

В Башкортостане введут ограничения на дорогах. Так, весной запрет для тяжеловесного транспорта будет действовать весь апрель. Об этом стало известно сегодня на заседании президиума правительства республики.
Однако есть исключения для пассажирских автобусов, в том числе международных, для коммунальщиков, перевозок продуктов, животных, лекарств, топлива, почты, грузов необходимых для ликвидации чрезвычайных происшествий. Разрешается передвижение машин федеральных органов исполнительной власти, также не попадает под ограничения транспортировка спецтехники и материалов для ремонтных работ.
Также премьер-министр правительства Башкирии заявил, что одна из важных задач – это трудоустроить как можно больше безработных. Сделать это можно при помощи федерального центра в части привлечения средств. По предварительным данным, за 2020 год из-за пандемии уровень общей безработицы в стране вырос на 1,2%, общее количество увеличилось более чем в три раза по сравнению с прошлым годом.