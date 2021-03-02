Житель Башкирии убил табуретом своего друга и возлюбленную

1 марта в полицию Стерлитамака позвонил местный житель. Мужчина рассказал, что до смерти избил своего друга и возлюбленную табуретом. На место инцидента в срочном порядке выехали медики и сотрудники правоохранительных органов.

По предварительной информации, 33-летний мужчина и его 49-летняя сожительница пришли в гости к 62-летнему товарищу. За распитием спиртных напитков выяснилось, что женщина и друг вместе посещали сауну. Это разозлило 33-летнего мужчину – он схватил табурет и начал избивать им неверную возлюбленную и предполагаемого любовника.