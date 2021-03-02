В Башкирии открылся новый ФАП за 2 млн рублей

Новый ФАП за 2 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранении» построили в Зианчуринском районе. На этот раз "фапопад" коснулся деревни Утягулово. В новом фельдшерско-акушерском пункте будет оказываться не только первая доврачебная помощь, но и проходить лечебные процедуры.

Это уже второй фельдшерско-акушерский пункт в Зианчуринском районе. От Утягулова до райцентра почти 100 километров.Жителям деревни приходилось тратить полтора часа на дорогу, а то и два, если на автобусе. Все это только для того, чтобы пройти необходимые процедуры. Ведь в старой лечебнице кроме тонометра и градусника практически ничего не было.

С 90-х годов главный фельдшер деревни Зумара Бердигулова стоит на страже здоровья местных жителей. В старом здании не было даже горячей воды, изначально его строили как жилой дом, рассказывает медик. Сейчас помимо диагностики заболеваний, она может оказывать доврачебную медико-санитарную помощь взрослым и детям.

Больше всего открытию нового медпункта рады местные жители, которых в Утягулово почти 500 человек. Когда здание строилось, проектом было предусмотрено обеспечение доступной среды для инвалидов, была оборудована туалетная комната, установлены кнопка для вызова персонала, пандус и поручни.