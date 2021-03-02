В Уфе 9-летняя девочка провалилась в 6-метровый колодец

Сегодня, 2 марта, в Уфе произошёл несчастный случай. В 6-метровый колодец провалилась 9-летняя девочка. О случившемся сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты.

Инцидент произошёл у дома № 6 по улице Касимовской. Младшие братья девочки сообщили о случившемся маме, которая и вызвала экстренные службы.

31-летний ведущий специалист отдела по работе с отдаленными территориями администрации Калининского района Игорь Самигуллин и участковый первыми оказались на месте инцидента. Представитель муниципалитета опустился в колодец и, посадив ребёнка на плечи, забрался наверх.

К счастью, девочка не получила серьёзных травм. Сейчас участок с колодцем ограждён. Кому принадлежит колодец, предстоит установить.