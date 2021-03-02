В Уфе прошел финал олимпиады школьников по финансовой грамотности

В Уфе прошел финал Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг. «Финатлон» для старшеклассников проводится ежегодно. В этот раз из двух тысяч претендентов со всей республики до финала дошли 250 школьников. За победу им пришлось побороться, ведь оценивали работы менеджеры крупнейших финансовых компаний.

Самое главное – уметь применить это на практике. Как правильно планировать бюджет, распоряжаться доходами и их приумножить. Вот только малая часть вопросов, на которые старшеклассники должны знать ответы. На столах участников – ничего лишнего, главный помощник им сегодня – калькулятор.

Нужно все точно считать, потому что каждая копейка дорога.

Энйе Маликова, ученица школы №5 г. Сибая

Отдельный пласт вопросов посвящен защите прав потребителей. Школьники не скрывают, что порой могут дать советы даже взрослым.

Я, изучая учебники, смотрела лекции Высшей школы экономики. Часто я могу подсказать своим родителям, как поступись в той или иной ситуации.

Аделя Бикметова, ученица лицея №60 г. Уфы

Уроки финансовой грамотности в школах начали преподавать недавно. Да и то не в рамках отдельного предмета. Хотя в современном мире без этих знаний никак, говорят организаторы.

Фото №1 - В Уфе прошел финал олимпиады школьников по финансовой грамотности
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Здесь собирается будущая финансовая элита, потому что находить время на дополнительный предмет, которого нет и не нужно сдавать на ЕГЭ. Это уже целеустремленные дети.

Елена Ситдикова, директор Уфимского регионального центра по финансовой грамотности

Участники должны были решить тесты, написать эссе, а также посостязаться в блиц-игре. Пользоваться телефонами строжайше запрещено. За соблюдением всех правил следили члены жюри, в составе которых были и руководители уфимских банков.

Мы сталкиваемся с тем, что люди в определенном возрасте, которые ранее не получали такого образования, испытывают трудности, когда начинаешь объяснять, какой продукт и как работает – не всегда им понятно. Молодое же поколение более приспособлено.

Анастасия Гилева, управляющая операционным офисом банка

Победители олимпиады получат возможность посетить Госдуму, Совет Федерации, Московскую биржу «Музей денег». Призерам также должны предоставить льготы при поступлении в лучшие вузы страны по экономическим специальностям.

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