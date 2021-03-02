В Уфе прошел финал олимпиады школьников по финансовой грамотности

В Уфе прошел финал Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг. «Финатлон» для старшеклассников проводится ежегодно. В этот раз из двух тысяч претендентов со всей республики до финала дошли 250 школьников. За победу им пришлось побороться, ведь оценивали работы менеджеры крупнейших финансовых компаний.
Самое главное – уметь применить это на практике. Как правильно планировать бюджет, распоряжаться доходами и их приумножить. Вот только малая часть вопросов, на которые старшеклассники должны знать ответы. На столах участников – ничего лишнего, главный помощник им сегодня – калькулятор.
Отдельный пласт вопросов посвящен защите прав потребителей. Школьники не скрывают, что порой могут дать советы даже взрослым.
Уроки финансовой грамотности в школах начали преподавать недавно. Да и то не в рамках отдельного предмета. Хотя в современном мире без этих знаний никак, говорят организаторы.
Участники должны были решить тесты, написать эссе, а также посостязаться в блиц-игре. Пользоваться телефонами строжайше запрещено. За соблюдением всех правил следили члены жюри, в составе которых были и руководители уфимских банков.
Победители олимпиады получат возможность посетить Госдуму, Совет Федерации, Московскую биржу «Музей денег». Призерам также должны предоставить льготы при поступлении в лучшие вузы страны по экономическим специальностям.