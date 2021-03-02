В Уфе начнут строительство «дороги жизни»

В Уфе начнется масштабная реконструкция улиц и дорог. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях. По его словам, ремонт будет произведен на Революционной улице, также начнется строительство новой трассы, которая должна облегчить жизнь тысячам горожанам.
Новую транспортную артерию руководитель региона сравнил с «дорогой жизни». Хабиров заверил, что уфимцы будут экономить силы и время, чтобы добраться от одной точки до другой.
Однажды наш проект вроде бы небольшого проезда люди назвали «дорогой жизни». Это был въезд через Митино из Красногорска в Москву, который сложно было пробить из-за технических и бюрократических проблем. Его нам удалось в итоге построить только благодаря невероятным ухищрениям, о некоторых из которых рассказывать просто нельзя) Зато теперь там можно услышать от таксиста: «По хабировке минут 20 сэкономим», - что мне очень греет душу. Так вот, нашу новую планируемую уфимскую транспортную артерию тоже уже начали называть «дорогой жизни». Потому что, как и в случае с митинской дорогой, тут тоже будут экономиться время и нервы жителей города (пунктуация и орфография сохранены, - прим.ред).
Радий Хабиров, глава Башкирии
Начинаться трасса будет в створе улицы Айской от проспекта Салавата Юлаева до улицы Менделеева, продолжится - реконструкцией улиц Рабкоров, Высотной, Академика Ураксина.
Предполагается, что ремонт новой трассы закончится уже в следующем году.
Радий Хабиров также сообщил радостную новость для жителей поселков Нагаево, Акбердино и Зинино. В 2021 году начнутся работы по строительству путепровода через железнодорожные пути.
Кроме
того, хочу также обрадовать жителей пригородных посёлков Зинино, Нагаево,
Акбердино и соседних с ними населённых пунктов. В этом году мы, наконец, начнём
решать наболевший вопрос строительства на этом направлении путепровода через
железнодорожные пути Южного обхода Уфы. Для начала работ в 2021 году направим
около 230 млн рублей.
Это – лишь часть наших дорожных планов, суть
которых проста – не важно, сколько препон нам нужно обойти, если это сохранит
время и нервы жителей – это будет сделано.