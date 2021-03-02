В Уфе начнут строительство «дороги жизни»

Однажды наш проект вроде бы небольшого проезда люди назвали «дорогой жизни». Это был въезд через Митино из Красногорска в Москву, который сложно было пробить из-за технических и бюрократических проблем. Его нам удалось в итоге построить только благодаря невероятным ухищрениям, о некоторых из которых рассказывать просто нельзя) Зато теперь там можно услышать от таксиста: «По хабировке минут 20 сэкономим», - что мне очень греет душу. Так вот, нашу новую планируемую уфимскую транспортную артерию тоже уже начали называть «дорогой жизни». Потому что, как и в случае с митинской дорогой, тут тоже будут экономиться время и нервы жителей города (пунктуация и орфография сохранены, - прим.ред).

Радий Хабиров, глава Башкирии