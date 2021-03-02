В Башкирии Общественная палата организует наблюдение за выборами

В Башкирии 19 сентября пройдет голосование за депутатов ГД РФ нового созыва, а также будут организованы выборы депутатов в представительные органы местного самоуправления. В этот день наблюдение за важным мероприятием будет организовано Общественной палатой республики.

Для этого ОП РБ проведет отбор кандидатов, а также обучит их навыками общественного наблюдения. Уточняется, что экзаменовать желающих будет штаб, который начал свою работу 1 марта. Члены аппарата будут работать вплоть до выборов и после них.