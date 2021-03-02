В Башкирии Общественная палата организует наблюдение за выборами

В Башкирии 19 сентября пройдет голосование за депутатов ГД РФ нового созыва, а также будут организованы выборы депутатов в представительные органы местного самоуправления. В этот день наблюдение за важным мероприятием будет организовано Общественной палатой республики.
Для этого ОП РБ проведет отбор кандидатов, а также обучит их навыками общественного наблюдения. Уточняется, что экзаменовать желающих будет штаб, который начал свою работу 1 марта. Члены аппарата будут работать вплоть до выборов и после них.
Аналогичные штабы уже открылись в ряде регионов страны. Первоочередная задача этого штаба – обучение и подготовка общественных наблюдателей к грядущим осенним избирательным кампаниям в региональный и федеральный парламенты по комплексной программе Общественной палаты Российской Федерации и Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», а также координация их работы в день выборов.
Программа, уже представленная 9 февраля на заседании Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Российской Федерации, предполагает проведение 56 межрегиональных семинаров.
Общественная палата Республики Башкортостан приглашает некоммерческие организации и политические партии к сотрудничеству по формированию корпуса общественных наблюдателей.
В каждую участковую избирательную комиссию будет направлено два-три добровольных независимых общественных наблюдателя в период досрочного голосования и непосредственно 19 сентября. В состав штаба по наблюдению за выборами вошли 15 человек: члены региональной общественной палаты, представители ведущих некоммерческих общественных организаций региона, юристы, политологи, лидеры общественного мнения, эксперты в области избирательного права и процесса.