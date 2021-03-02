В Башкирии Общественная палата организует наблюдение за выборами

Фото №1 - В Башкирии Общественная палата организует наблюдение за выборами

В Башкирии 19 сентября пройдет голосование за депутатов ГД РФ нового созыва, а также будут организованы выборы депутатов в представительные органы местного самоуправления. В этот день наблюдение за важным мероприятием будет организовано Общественной палатой республики. 

Для этого ОП РБ проведет отбор кандидатов, а также обучит их навыками общественного наблюдения. Уточняется, что экзаменовать желающих будет штаб, который начал свою работу 1 марта. Члены аппарата будут работать вплоть до выборов и после них.

Проверять знания наблюдателей будет республиканский общественный штаб по наблюдению за выборами 2021 года при Общественной палате Республики Башкортостан, который начинает свою работу 1 марта и будет работать до момента официального утверждения результатов выборов, ориентировочно до 30 сентября.

пресс-служба ОП РБ

Аналогичные штабы уже открылись в ряде регионов страны. Первоочередная задача этого штаба – обучение и подготовка общественных наблюдателей к грядущим осенним избирательным кампаниям в региональный и федеральный парламенты по комплексной программе Общественной палаты Российской Федерации и Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», а также координация их работы в день выборов.

Программа, уже представленная 9 февраля на заседании Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате Российской Федерации, предполагает проведение 56 межрегиональных семинаров.

Общественная палата Республики Башкортостан приглашает некоммерческие организации и политические партии к сотрудничеству по формированию корпуса общественных наблюдателей.

В каждую участковую избирательную комиссию будет направлено два-три добровольных независимых общественных наблюдателя в период досрочного голосования и непосредственно 19 сентября. В состав штаба по наблюдению за выборами вошли 15 человек: члены региональной общественной палаты, представители ведущих некоммерческих общественных организаций региона, юристы, политологи, лидеры общественного мнения, эксперты в области избирательного права и процесса.

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