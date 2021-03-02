Суд вынес приговор политическому обозревателю «ПроУфу»

Решение мирового судьи в отношении обозревателя издания ProUfu.ru Рамиля Рахматова уфимский районный суд оставил без изменения.

Фото №1 - Суд вынес приговор политическому обозревателю «ПроУфу»

Согласно материалам дела, в октябре прошлого года Рахматов на личной странице в социальной сети Facebook написал слова оскорбительного характера в отношении главрела ИА «Башинформ» Руслана Шарафутдинова и его сотрудников.

Помощник прокурора Уфимского района поддержал постановление о возбуждении дела и просил привлечь к установленной законом ответственности Рахматова, так как собранными материалами дела был подтвержден факт оскорбления, как административного правонарушения.

В суде были представлены скриншоты из соцсети, а также убедительные аргументы со стороны адвоката потерпевшего.

Оспариваемое высказывание оскорбляющего характера, размещенное на странице в «Фейсбуке», адресовано конкретному лицу, умаляет его честь и достоинство. На скриншоте страницы рядом с датой и временем размещения поста, со схематичным изображением земного шара, при наведении всплывает пояснительная надпись «Доступно всем», что означает, что размещенное на странице пользователя «Рамиль Рахматов» нецензурное высказывание доступно для просмотра неограниченному кругу из числа пользователей соцсети.

говорится в постановлении

Свою вину Рахматов не признал. Суд назначил ему штраф в размере 1000 рублей.

Ранее на закрытой встрече представителей СМИ с главой Башкортостана Рахматов сам призвал использовать правовые методы и обращаться в официальные органы, в том числе и судебные, при наличии вопросов или претензий к нему лично или его изданию.

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