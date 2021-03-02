Суд вынес приговор политическому обозревателю «ПроУфу»

Решение мирового судьи в отношении обозревателя издания ProUfu.ru Рамиля Рахматова уфимский районный суд оставил без изменения.
Согласно материалам дела, в октябре прошлого года Рахматов на личной странице в социальной сети Facebook написал слова оскорбительного характера в отношении главрела ИА «Башинформ» Руслана Шарафутдинова и его сотрудников.
Помощник прокурора Уфимского района поддержал постановление о возбуждении дела и просил привлечь к установленной законом ответственности Рахматова, так как собранными материалами дела был подтвержден факт оскорбления, как административного правонарушения.
В суде были представлены скриншоты из соцсети, а также убедительные аргументы со стороны адвоката потерпевшего.
Свою вину Рахматов не признал. Суд назначил ему штраф в размере 1000 рублей.
Ранее на закрытой встрече представителей СМИ с главой Башкортостана Рахматов сам призвал использовать правовые методы и обращаться в официальные органы, в том числе и судебные, при наличии вопросов или претензий к нему лично или его изданию.