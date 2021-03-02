Суд вынес приговор политическому обозревателю «ПроУфу»

Оспариваемое высказывание оскорбляющего характера, размещенное на странице в «Фейсбуке», адресовано конкретному лицу, умаляет его честь и достоинство. На скриншоте страницы рядом с датой и временем размещения поста, со схематичным изображением земного шара, при наведении всплывает пояснительная надпись «Доступно всем», что означает, что размещенное на странице пользователя «Рамиль Рахматов» нецензурное высказывание доступно для просмотра неограниченному кругу из числа пользователей соцсети.

говорится в постановлении