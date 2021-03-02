В Уфе легковушка влетела в парапет: есть пострадавший

Вчера, 1 марта, в столице Башкирии произошло ДТП - водитель "Приоры" на полном ходу влетел в парапет. Подробности рассказали в ГИБДД Уфы.

Авария произошла на проспекте Салавата Юлаева. За рулем легковушки находился 22-летний уфимец. Оказалось, что парень попросту не справился с рулевым управлением.

В результате аварии 23-летний пассажир отечественной легковушки получил различные травмы. После оказания медицинской помощи парня отпустили домой. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.