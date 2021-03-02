В Башкирии появится вторая особая экономическая зона

На территории Башкортостана планируют создать вторую особую экономическую зону. Радий Хабиров поручил региональному Минпрому сформировать предложение по этому вопросу. На заседании коллегии Министерства промышленности, энергетики и инноваций республики сегодня обсудили и другие перспективы развития отрасли.
Выездное мероприятие в формате расширенного «Промчаса» прошло на базе Уфимского моторостроительного производственного объединения. 2020 год для экономики Башкортостана был нелегким, учитывая ситуацию с пандемией. Несмотря на все сложности, производство в регионе сократилось всего на 2 процента, было отмечено во время коллегии.
Как отметил представитель федерального ведомства, промышленные предприятия Башкортостана по линии Минпромторга в 2020-м получили около двух миллиардов рублей субсидий. Господдержка будет оказана и в этом году. В приоритете – предприятия, занимающиеся экспортом продукции, импортозамещением и лесопереработкой. Если говорить об инвестициях в промышленность Башкортостана, то в ближайшие годы их сумма должна превысить 400 миллиардов рублей.
В заключительной части коллегии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве Минпрома республики с органами исполнительной власти ряда российских субъектов, курирующих промышленность региона. Среди них Оренбургская, Ульяновская, Челябинская области и Республика Татарстан.