В Уфе в частных маршрутках обнаружили грубые нарушения

Не выдал билет пассажиру – штраф. По поручению главы Башкортостана стартовали профилактические рейды по общественному транспорту. Налоговики, полицейские, специалисты Госавтонадзора и Минтранса проверили, как частные перевозчики соблюдают требования законодательства о применении контрольно-кассовой техники.
Проверяющие в автобусе – полная неожиданность для частных перевозчиков. За не выданный пассажиру билет предусмотрен большой штраф. До 10 тысяч рублей должностным лицам, до 30 – юридическим. Такой поворот событий воспринимается некоторыми водителями в штыки, другие же винят во всем пассажиров.
Но никакие отговорки тут не уместны. Когда дело касается безопасности пассажиров, то правила и дорожного движения, и обслуживания должны соблюдаться точь-в-точь, как это предусмотрено законодательством. И такое мнение не только у проверяющих, но и у пассажиров. Ведь не зря говорят, что любые правила написаны кровью. Также контроль способствует выводу из тени серых перевозчиков, то есть тех, кто скрывает свои доходы и не платит налоги.
Провести профилактические рейды общественного транспорта потребовал накануне глава Башкортостана Радий Хабиров. Он заявил, что переговоров с частными перевозчиками пассажиров больше не будет. Решение принято после того, как фиксировались многочисленные нарушения требований федерального законодательства о приеме безналичной оплаты за проезд.
Также во время рейда проверили соблюдение масочного режима. На нарушителей составили административные протоколы. Пассажирам также объясняли, почему важно требовать билет за проезд.
Рейды общественного транспорта продолжатся и дальше. Перевозчикам, кто впервые пойман на нарушении, сделали предупреждение, но при повторном привлечении меры строже. Предусмотрена дисквалификация на срок от одного до двух лет для должностных лиц, а также приостановление деятельности на срок до 90 суток для индивидуальных предпринимателей и юрлиц.