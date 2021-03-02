В Уфе в частных маршрутках обнаружили грубые нарушения

Не выдал билет пассажиру – штраф. По поручению главы Башкортостана стартовали профилактические рейды по общественному транспорту. Налоговики, полицейские, специалисты Госавтонадзора и Минтранса проверили, как частные перевозчики соблюдают требования законодательства о применении контрольно-кассовой техники.

Проверяющие в автобусе – полная неожиданность для частных перевозчиков. За не выданный пассажиру билет предусмотрен большой штраф. До 10 тысяч рублей должностным лицам, до 30 – юридическим. Такой поворот событий воспринимается некоторыми водителями в штыки, другие же винят во всем пассажиров.

Как я успею, видите? Ну напишите, что не успели. Тут же народу много выходит, всем не успеваю, я же один, без кондуктора, ну чек-то я пробиваю, но не успеваю выдавать. Рушан Мухаметшин, водитель

Терминалы все работают. Как положено. Люди расплачиваются, только у многих на картах денег не бывает. И они спокойно, и пошли. И мы еще оказываемся нехорошими людьми. У нас бракованные терминалы. Антон Водитель

Но никакие отговорки тут не уместны. Когда дело касается безопасности пассажиров, то правила и дорожного движения, и обслуживания должны соблюдаться точь-в-точь, как это предусмотрено законодательством. И такое мнение не только у проверяющих, но и у пассажиров. Ведь не зря говорят, что любые правила написаны кровью. Также контроль способствует выводу из тени серых перевозчиков, то есть тех, кто скрывает свои доходы и не платит налоги.

Мы любим тут кататься, потому что для ребенка это развлечение, и очень удобно, конечно, расплачиваться картами. Алия Бассареева, пассажир общественного транспорта

Провести профилактические рейды общественного транспорта потребовал накануне глава Башкортостана Радий Хабиров. Он заявил, что переговоров с частными перевозчиками пассажиров больше не будет. Решение принято после того, как фиксировались многочисленные нарушения требований федерального законодательства о приеме безналичной оплаты за проезд.

В течение 2020 года мы постоянно предупреждали перевозчиков о необходимости применения контрольно-кассовой техники. Уже в этом году мы попытались достучаться до частных перевозчиков в ходе неоднократных обращений их на диалог и в мэрию Уфы, и в Министерство транспорта. Соответственно, сегодня я принял решение, что больше переговоров не будет. Всегда говорил, что с очень большим уважением отношусь к этому труду, это очень тяжелый труд, но каждый раз обращался к частным перевозчикам, что этого больше не будет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также во время рейда проверили соблюдение масочного режима. На нарушителей составили административные протоколы. Пассажирам также объясняли, почему важно требовать билет за проезд.

В первую очередь 54 ФЗ направлен на защиту прав потребителей, то есть не дай бог что в движении случится, с чем человек должен идти защищать свои права. Естественно, должен быть документ, на основании которого он получал услугу. Илья Панкевич, главный государственный налоговый инспектор отдела выездных проверок межрайонной федеральной налоговой службы №40 по Республике Башкортостан