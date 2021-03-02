В Уфе жители многоквартирного дома вынуждены спать в теплой одежде

В объятиях холода. Жители дома в Черниковке жалуются на то, что не могут согреться в своих квартирах, поэтому приходится ходить всегда в теплой одежде. Проблема, по их словам, тянется уже не первую зиму.
Температура далеко не самая комфортная, поэтому семья Любови Гришняковой не расстается с теплыми свитерами и носками. Иначе в квартире никак, говорит женщина. Дети этой зимой болели несколько раз. А во время недавних морозов четырехлетнему сыну и вовсе приходилось надевать шапку.
Проблемы с теплом в квартирах у многих жильцов трехэтажки. Люди утверждают: по комнатам часто гуляют сквозняки. А кому-то раньше приходилось и с плесенью бороться.
Кстати, в подъезде дома, судя по всему, не хватает батарей. Под окнами на лестничных пролетах нет ни одного радиатора. В подвал дома попасть не составляет труда. Дверь отрыта. Теплоизоляция труб отопления есть не везде. Остается догадываться, как проходила подготовка к зиме.
В подвале дома нам удалось обнаружить протечку. И судя по этой большой луже, вода бежит уже не первый день. По всей видимости, одна из труб пропускает воду
Как пояснили в ОЖХ Орджоникидзевского района, сотрудники ЖЭУ №79, обслуживающие дом, отчитались, что объект к отопительному сезону готов. В частности делали промывку и проводили гидравлические испытания системы центрального отопления. А жалобы на низкую температуру поступали только из одной квартиры.
Дополнительно в ОЖХ обязались произвести обследования соответствия температурно-влажностного режима в жилых помещениях. А что касается протечки, то специалисты 79-го ЖЭУ после нашей съемки отрапортовали, что таковой нет. Возникает вопрос: заходили ли они вообще в подвал?