В Уфе жители многоквартирного дома вынуждены спать в теплой одежде

В объятиях холода. Жители дома в Черниковке жалуются на то, что не могут согреться в своих квартирах, поэтому приходится ходить всегда в теплой одежде. Проблема, по их словам, тянется уже не первую зиму.

Температура далеко не самая комфортная, поэтому семья Любови Гришняковой не расстается с теплыми свитерами и носками. Иначе в квартире никак, говорит женщина. Дети этой зимой болели несколько раз. А во время недавних морозов четырехлетнему сыну и вовсе приходилось надевать шапку.

Перед сном, чтобы холодно не было. А то у него аж ушки мерзнут, мы включаем вот эту батарею на час. Выключаем перед сном. Я дверь закрываю в комнату, чтобы тепло не выходило. И так вот спим. Любовь Гришникова, жительница дома №96 по ул. Кольцевой

Проблемы с теплом в квартирах у многих жильцов трехэтажки. Люди утверждают: по комнатам часто гуляют сквозняки. А кому-то раньше приходилось и с плесенью бороться.

В повале была слесарка – окна большие, ямка. А теперь окна все разбитые, мусор кидают. Домуправление просим: огородите, холод идет. Отопление 4600 у нас, двухкомнатная квартира. Рима Мухамадеева, жительница дома №96 по ул. Кольцевой

Кстати, в подъезде дома, судя по всему, не хватает батарей. Под окнами на лестничных пролетах нет ни одного радиатора. В подвал дома попасть не составляет труда. Дверь отрыта. Теплоизоляция труб отопления есть не везде. Остается догадываться, как проходила подготовка к зиме.

В подвале дома нам удалось обнаружить протечку. И судя по этой большой луже, вода бежит уже не первый день. По всей видимости, одна из труб пропускает воду

Как пояснили в ОЖХ Орджоникидзевского района, сотрудники ЖЭУ №79, обслуживающие дом, отчитались, что объект к отопительному сезону готов. В частности делали промывку и проводили гидравлические испытания системы центрального отопления. А жалобы на низкую температуру поступали только из одной квартиры.

В связи с большими объемами работ по тепловому обследованию жилых помещений в МКД на сегодняшний день данная процедура, к сожалению, по этому адресу не отработана, но запланировано до 5 марта тепловизионное обследование. Татьяна Комарова, пресс-секретарь ОЖХ Орджоникидзевского района г. Уфы