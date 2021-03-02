Стало известно, кому в Башкирии выдадут новую вакцину от коронавируса

Башкортостан в середине марта ожидает поставку вакцины «ЭпиВакКорона». Ей в первую очередь будут вакцинировать граждан в возрасте от 18 лет и старше. Также прививку получат лица старшей возрастной группы с хроническими заболеваниями.

Эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» сопоставима со «Спутник V». На текущий момент проведены все клинические испытания. Медики подтвердили ее безопасность и эффективность. Всего в марте в обороте на территории России ожидается поступление более 300 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона».

В Башкортостане от новой коронавирусной инфекции скончалось еще трое жителей. Так, количество жертв от COVID-19 достигло 280 пациентов. Такую статистику приводит Министерство здравоохранения региона. Согласно оперативным данным, за минувшие сутки медики зарегистрировали новые случаи инфицирования ковидом среди жителей – 137 человек, а вот внебольничную пневмонию диагностировали 168 заболевшим. Сейчас в стационарах лечение получают 267 пациентов. Из них в тяжелом состоянии – 20, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 6 человек.