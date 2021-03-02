«Для вас нет нерешаемых задач»: Радий Хабиров встретился с ХК «Салават Юлаев»

Радий Хабиров сегодня встретился с главной хоккейной командой республики. В преддверии плей-офф визит главы региона на «Уфа-Арену» стал хорошей традицией. Уже завтра «Салават Юлаев» сыграет первый матч в плей-офф против челябинского «Трактора».

Радий Хабиров уже третий год подряд приезжает к «Салавату Юлаеву» перед плей-офф. Эта поддержка важна для игроков.  К тому же после таких встреч уфимцы дважды успешно выступили в плей-офф.  Радий Хабиров пожелал удачи юлаевцам и рассказал о своих успехах в хоккее. Капитан «Салавата» Григорий Панин от лица команды подарил руководителю Башкортостана фирменную толстовку.

Выходите вы на команду непростую. Но вам лучше судить. По мне, так я думаю, что для вас нет нерешаемых задач. «Ак Барс» ли это или «Трактор». Просто определенную долю усилия нужно делать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - «Для вас нет нерешаемых задач»: Радий Хабиров встретился с ХК «Салават Юлаев»

За день до старта первого матча плей-офф игроки  «Салавата Юлаева» пребывают в отличном настроении. Поводов для этого много. За исключением заключительного матча в Ярославле – концовка регулярки получилась очень успешной. Серия из 9 побед подряд – такое в предыдущий раз случалось лишь 10 назад. Потерь из-за травм перед противостоянием с Челябинском нет. Серию с «Трактором» начнет боевой состав уфимцев.

Я очень доволен тем, какая у нас сейчас команда. Нам, к счастью, удалось собрать необходимые кусочки паззла. Мы довольны, как действует команда. Если особенно посмотреть последние 25 игр.

Томи Ламса, главный тренер ХК «Салават Юлаев»
Фото №2 - «Для вас нет нерешаемых задач»: Радий Хабиров встретился с ХК «Салават Юлаев»
Уфимская волна

В последних матчах состав команды стабилизировался. Сочетания пятерок уже давно не менялись за исключением незначительных деталей. В воротах серию с челябинцами начнет Юха Метсола. Многие предрекают «Салавату» тяжелую серию. «Трактор» не самый приятный соперник. Команда пропагандирует оборонительный хоккей.

Соперников в плей-офф не выбирают. Каждый соперник тяжелый.

Владимир Жарков, нападающий ХК «Салават Юлаев»
Фото №3 - «Для вас нет нерешаемых задач»: Радий Хабиров встретился с ХК «Салават Юлаев»

У «Салавата» есть свои сильные стороны. Это игра в большинстве и лучшее атакующее трио в лиге. А также хорошая, почти семейная атмосфера внутри команды. В решающие игры сезона «Салават» входит под девизом «Зур семья». Накануне клуб представил трогательный видеоролик. Крепкий тыл у хоккеистов есть. Дело за малым – выиграть Кубок Гагарина. Прямая трансляция первого матча одной четвертой финала Восточной конференции против «Трактора» на телеканале БСТ начнется в среду, в 18:45.

Пенальти
Уфимская волна