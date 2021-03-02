«Для вас нет нерешаемых задач»: Радий Хабиров встретился с ХК «Салават Юлаев»

Радий Хабиров сегодня встретился с главной хоккейной командой республики. В преддверии плей-офф визит главы региона на «Уфа-Арену» стал хорошей традицией. Уже завтра «Салават Юлаев» сыграет первый матч в плей-офф против челябинского «Трактора».
Радий Хабиров уже третий год подряд приезжает к «Салавату Юлаеву» перед плей-офф. Эта поддержка важна для игроков. К тому же после таких встреч уфимцы дважды успешно выступили в плей-офф. Радий Хабиров пожелал удачи юлаевцам и рассказал о своих успехах в хоккее. Капитан «Салавата» Григорий Панин от лица команды подарил руководителю Башкортостана фирменную толстовку.
За день до старта первого матча плей-офф игроки «Салавата Юлаева» пребывают в отличном настроении. Поводов для этого много. За исключением заключительного матча в Ярославле – концовка регулярки получилась очень успешной. Серия из 9 побед подряд – такое в предыдущий раз случалось лишь 10 назад. Потерь из-за травм перед противостоянием с Челябинском нет. Серию с «Трактором» начнет боевой состав уфимцев.
В последних матчах состав команды стабилизировался. Сочетания пятерок уже давно не менялись за исключением незначительных деталей. В воротах серию с челябинцами начнет Юха Метсола. Многие предрекают «Салавату» тяжелую серию. «Трактор» не самый приятный соперник. Команда пропагандирует оборонительный хоккей.
У «Салавата» есть свои сильные стороны. Это игра в большинстве и лучшее атакующее трио в лиге. А также хорошая, почти семейная атмосфера внутри команды. В решающие игры сезона «Салават» входит под девизом «Зур семья». Накануне клуб представил трогательный видеоролик. Крепкий тыл у хоккеистов есть. Дело за малым – выиграть Кубок Гагарина. Прямая трансляция первого матча одной четвертой финала Восточной конференции против «Трактора» на телеканале БСТ начнется в среду, в 18:45.