В Уфе пройдет открытый межрегиональный форум боевых искусств

Мероприятие состоится в конце марта. А сегодня стартовала подготовка к проведению соревнований и утверждению программы. Турнир станет отборочным этапом другого мультиспортивного проекта – Третьих открытых Евразийских игр боевых искусств. Их проведение запланировано на май.

Грандиозное крупнейшее мероприятие, одно из крупных в области массового спорта, в области единоборств. Должно было состояться в мае 20-го года, но по известным причинам не состоялось. И в декабре не дали провести, и вот спустя год мероприятие должно состояться.

Александр Соснин, исполнительный директор филиала Российского союза боевых искусств по Республике Башкортостан
Фото №1 - В Уфе пройдет открытый межрегиональный форум боевых искусств

Турнир пройдет в центре спортивной подготовки одновременно на 14 площадках. На сегодняшний день заявки на участие в предстоящем форуме подали более полутора тысяч атлетов из республики и регионов Урала и Поволжья. Организаторы определили зачетные виды боевых искусств. Баллы на форуме смогут заработать спортсмены, выступающие в аккредитованных Минспортом России дисциплинах.

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