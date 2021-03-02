В Уфе пройдет открытый межрегиональный форум боевых искусств

Мероприятие состоится в конце марта. А сегодня стартовала подготовка к проведению соревнований и утверждению программы. Турнир станет отборочным этапом другого мультиспортивного проекта – Третьих открытых Евразийских игр боевых искусств. Их проведение запланировано на май.
Турнир пройдет в центре спортивной подготовки одновременно на 14 площадках. На сегодняшний день заявки на участие в предстоящем форуме подали более полутора тысяч атлетов из республики и регионов Урала и Поволжья. Организаторы определили зачетные виды боевых искусств. Баллы на форуме смогут заработать спортсмены, выступающие в аккредитованных Минспортом России дисциплинах.