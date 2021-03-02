В Уфе пройдет открытый межрегиональный форум боевых искусств

Грандиозное крупнейшее мероприятие, одно из крупных в области массового спорта, в области единоборств. Должно было состояться в мае 20-го года, но по известным причинам не состоялось. И в декабре не дали провести, и вот спустя год мероприятие должно состояться.

Александр Соснин, исполнительный директор филиала Российского союза боевых искусств по Республике Башкортостан