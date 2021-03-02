В Башкирии благоустраивают пруд, который не чистили более 200 лет

Городской пруд в Благовещенске, который не чистили больше 200 лет, начали благоустраивать. Водоём на реке Потеха зарастал травой. 2 года назад там был помор рыбы. Сейчас на озере работает техника. Пруд временно высушили, дно очищают от скопившегося ила.

Пруд источал невыносимый «аромат». Водоём, который искусственно создали больше двух веков назад, по словам местных жителей, никогда не чистили. Дышать не могли и рыбы. 2 года назад здесь был помор. По предположениям экспертов, как раз из-за загрязнения.

Минэкологии выясняет причину, по одной из версий не хватало кислорода, произошло гниение водорослей, частичный замор рыбы. Сергей Завгородний, глава администрации г. Благовещенска

Раньше водоём использовали для целей местного завода. Позже технологию изменили. Пруд стал, по сути, заброшенным. Возродить озеро планируют к началу 2022 года: очистить от скопившихся отложений и благоустроить. Поток воды увели под землю, так что экскаваторы сейчас находятся на дне озера. Рабочие снимают слой ила.

Грузим зимой из-за того, что запаха нет, во-первых. Во-вторых, работать легче. Айдар Хайруллин, машинист экскаватора

Замёршая земля – это и есть слой ила, который утилизируют. Экспертиза установила: использовать такие отходы в бытовых целях опасно.