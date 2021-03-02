В Уфе почтили память десантников, погибших при исполнении долга

В Уфе почтили память десантников 6-й роты. Церемония прошла у памятника «Десантникам – уроженцам Башкортостана, погибшим при исполнении воинского долга» в парке «Волна». Вспомнить героев собрались ветераны ВДВ и других военных соединений, родные павших героев, участники локальных войн и кадеты.

В первый день весны на высоте 776 десантники вступили в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков и наёмников. Домой не вернулись 84 солдата. Их подвиг собравшиеся почтили минутой молчания и возложили цветы.

Именно 1 марта весной 2000 года для всей России стало трагедией. Потому что именно в эту ночь в Чечне погибла в бою с бандитами целая рота. Среди них и наши земляки – Герои России Александр Доставалов и кавалер Ордена Мужества Роман Афанасьев.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан
Фото №1 - В Уфе почтили память десантников, погибших при исполнении долга

Конечно, очень сожалею, не хватает нам их очень. Они мужественно защитили свою Родину до последней капли крови. Отдали свои жизни, не опозорили десантные войска. Мы собираемся 1 марта ежегодно, уже в течение 20 лет. Всегда вспоминаем добрым словом наших героев.

Михаил Горбунов, ветеран ВДВ


Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии