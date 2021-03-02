В Уфе почтили память десантников, погибших при исполнении долга

В Уфе почтили память десантников 6-й роты. Церемония прошла у памятника «Десантникам – уроженцам Башкортостана, погибшим при исполнении воинского долга» в парке «Волна». Вспомнить героев собрались ветераны ВДВ и других военных соединений, родные павших героев, участники локальных войн и кадеты.
В первый день весны на высоте 776 десантники вступили в бой со значительно превосходящим по численности отрядом боевиков и наёмников. Домой не вернулись 84 солдата. Их подвиг собравшиеся почтили минутой молчания и возложили цветы.