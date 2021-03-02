В Уфе почтили память десантников, погибших при исполнении долга

Конечно, очень сожалею, не хватает нам их очень. Они мужественно защитили свою Родину до последней капли крови. Отдали свои жизни, не опозорили десантные войска. Мы собираемся 1 марта ежегодно, уже в течение 20 лет. Всегда вспоминаем добрым словом наших героев.

Михаил Горбунов, ветеран ВДВ