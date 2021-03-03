В Башкирии подвели итоги работы медиаотрасли за 2020 год

В период жесткой самоизоляции число просмотров сайта «Башинформ» доходило до 20 миллионов. Печатные издания республики увеличили свое присутствие в интернете, 40 изданий издательского дома работают в режиме нон-стоп, что подтверждается лидерством в топе Яндекса. С 2016 года каждая подписная кампания в республике завершалась сокращением тиражей периодических изданий в среднем на 5%. В этом году впервые за последние пять лет совокупный тираж изданий превысил аналогичные показатели предыдущего года на 7%. Увеличил свое присутствие и наш телеканал. БСТ признан одним из лидеров в России по присутствию в интернете и социальных медиа.