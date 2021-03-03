В Башкирии подвели итоги работы медиаотрасли за 2020 год

Доверие к СМИ Башкортостана в прошлом году выросло. Об этом заявил руководитель Агентства по печати и СМИ Максим Ульчев. Состоялось заседание, где подводились итоги работы медиаотрасли республики.
В период жесткой самоизоляции число просмотров сайта «Башинформ» доходило до 20 миллионов. Печатные издания республики увеличили свое присутствие в интернете, 40 изданий издательского дома работают в режиме нон-стоп, что подтверждается лидерством в топе Яндекса. С 2016 года каждая подписная кампания в республике завершалась сокращением тиражей периодических изданий в среднем на 5%. В этом году впервые за последние пять лет совокупный тираж изданий превысил аналогичные показатели предыдущего года на 7%. Увеличил свое присутствие и наш телеканал. БСТ признан одним из лидеров в России по присутствию в интернете и социальных медиа.
Добавим, что два года назад наш холдинг дал старт телеканалу «Салям». Это первый и пока единственный канал, в рамках которого у местных и муниципальных телестудий появилась реальная возможность вещать со своими программами в республиканском эфире в течение дня. В настоящее время уже 27 местных и муниципальных телекомпаний стали партнёрами ТК «Салям» Только за прошлый год в пять раз увеличился объём их вещания.
Для журналистов районов Башкортостана телеканал «Салям» совместно с Агентством по печати и СМИ республики организовали мастер-классы. Курсы повышения квалификации проходят для поднятия уровня вещания на базе ГУП ТРК «Башкортостан». Сегодня начали обучение 80 сотрудников местных тв-студий.