В Уфе подвели итоги V Республиканского конкурса «Женщина – мать нации»

Там чествовали самых активных, ярких и деятельных женщин республики. В первой части праздника наградили 200 участниц, а вот на большую сцену вышли 60 победительниц. Жюри оценивало их в десяти номинациях. Одной из победительниц в номинации «Многодетная мать, воспитавшая успешных и примерных детей» стала Елена Куликова.

Инициатор и руководитель проекта «Женщина – мать нации» – депутат Государственного собрания-Курултая республики Гульнур Кульсарина. В этом году география конкурса расширилась. Участие принимали представительницы из Татарстана, Удмуртии, Чувашии и других регионов. Ведь организаторы не ставят границы. Всего на конкурс в этом году поступило более 500 заявок.