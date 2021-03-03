На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП: есть пострадавшие

Стоит отметить, что водитель легкового авто, несмотря на небольшой стаж вождения, за последний год уже привлекался к административной ответственности 54 раза. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.

ГИБДД Башкирии