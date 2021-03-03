На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП: есть пострадавшие

Вчера, 2 марта, в Аургазинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобиль Nissan Almera, грузовик Scania и грузовой фургон ГАЗон Next. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.
Авария произошла на 70 км автодороги Уфа-Оренбург. Виновником аварии оказался 18-летний водитель "Альмеры". Известно, что ДТП произошло в условиях метели и сильного снегопада.
В результате аварии пассажиры "Альмеры", двое парней 25 и 26 лет, а также 24-летняя девушка, получили травмы. Их доставили с травмами в больницу.
Фото: ГИБДД Башкирии.