На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП: есть пострадавшие

Вчера, 2 марта, в Аургазинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись автомобиль Nissan Almera, грузовик Scania и грузовой фургон ГАЗон Next. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

Фото №1 - На трассе в Башкирии произошло массовое ДТП: есть пострадавшие

Авария произошла на 70 км автодороги Уфа-Оренбург. Виновником аварии оказался 18-летний водитель "Альмеры". Известно, что ДТП произошло в условиях метели и сильного снегопада.

В результате аварии пассажиры "Альмеры", двое парней 25 и 26 лет, а также 24-летняя девушка, получили травмы. Их доставили с травмами в больницу.

Стоит отметить, что водитель легкового авто, несмотря на небольшой стаж вождения, за последний год уже привлекался к административной ответственности 54 раза. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.

ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии.

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