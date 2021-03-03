В Уфе около 20 тысяч жителей Дёмы остались без воды

Такое иногда случается. Не должно быть, но случается. И мы обязательно разберёмся в её причинах и постараемся их искоренить. Я уже дал распоряжения проанализировать ситуацию и предпринять необходимые меры. Дело в другом. Во-первых, сроки – долго. Во-вторых, нет чёткого взаимодействия между городскими структурами. «Водокана» упорно искал способ решить проблему, а Дёмский район в это время на месте аварии пытался ускорить процесс и хоть что-то объяснить жителям. Казалось бы, чего уж проще, вовремя обмениваться актуальной информацией. Ан нет, объединить всех удалось ближе к утру.

Сергей Греков, мэр Уфы