В Уфе около 20 тысяч жителей Дёмы остались без воды

Накануне, 2 марта, в Дёмском районе Уфы произошло повреждение водопровода. У жителей района пропала холодная вода. Причина инцидента – неосторожность при строительстве дороги.

Само повреждение произошло ещё в 15:00. Но решить проблему удалось только к 03:00. То есть без холодного водоснабжения жители района остались на 12 часов.

Сергей Греков, мэр Уфы, лично контролировал восстановительные работы, прибыл на место аварии ночью и прокомментировал случившееся в социальных сетях.

Фото №1 - В Уфе около 20 тысяч жителей Дёмы остались без воды

Такое иногда случается. Не должно быть, но случается. И мы обязательно разберёмся в её причинах и постараемся их искоренить. Я уже дал распоряжения проанализировать ситуацию и предпринять необходимые меры. Дело в другом. Во-первых, сроки – долго. Во-вторых, нет чёткого взаимодействия между городскими структурами. «Водокана» упорно искал способ решить проблему, а Дёмский район в это время на месте аварии пытался ускорить процесс и хоть что-то объяснить жителям. Казалось бы, чего уж проще, вовремя обмениваться актуальной информацией. Ан нет, объединить всех удалось ближе к утру.

Сергей Греков, мэр Уфы 

Теперь мэр города намерен провести экстренное совещание для «разбора полётов».

По сообщениям Елены Прочаковской, начальника управления Главы Башкирии по социальным коммуникациям, без воды остались 20 тысяч жильцов 150 многоквартирных домов.

По состоянию на 10:00 3 марта, поломка была устранена. Холодная вода уже подана в дома.

Фото: Елена Прочаковская. 

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