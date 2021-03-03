Студенты УГАТУ строят ракеты на соревнования Воздушно-инженерной школы

Очный этап пройдет во Владимирской области, пока идёт защита проектов. В группе конструкторского бюро при университете есть и девушки. Они тоже проектируют технические приборы и устройства.

Никита Кузьмин не увлекался техникой до поступления в УГАТУ. Он учится на втором курсе направления «Двигатели летательных аппаратов». Однако как только будущий ракетчик попал сюда, понял, что это та сфера, в которой он хочет развиваться.

Мы занимаемся различными проектами: ракетами, беспилотниками, различными проектами, связанными со связью, т.е. у нас есть антенны, которые способны принимать сигнал с МКС. Никита Кузьмин, член студенческого конструкторского бюро прикладной теплотехники

Класс конструкции авиационных двигателей в УГАТУ – один из трех в России. Здесь больше 60 экспонатов разных ракетных двигателей. Само конструктрукторское бюро при университете существует уже около 10 лет. Студенты занимаются не только ракетостроением, но и другими направлениями. В 2014 году, например, ребята заняли второе место по России по робототехнике. Площадки работы конструкторского бюро Уфимского авиационного университета самые разные: это и аэродром Первушино, и собственная загородная авиационная база.

Самый эффективный способ обучения – это проектный способ, т.е. когда они изготавливают конкретный проект. Погрузившись, скажем так, в творчество, они проходят все этапы проектирования до конечного производства, выполняя функции главного конструктора, технолога, и прочувствовав все на себе, они, разумеется, имеют более прокаченные «скиллы» (знания), как сейчас модно говорить. Николай Сенюшкин, руководитель студенческого конструкторского бюро прикладной теплотехники

Анастасия – одна из четырех девушек в студенческом конструкторском бюро. В 10-м классе она мечтала поступить в авиационный университет и приехала в Уфу из Ставропольского края. Настя рассказала, что девушки на факультете точных наук, собирающие ракеты, сейчас далеко не редкость.

Девушкам это интересно. Могу сказать как на собственном примере, как и на примере своих одногруппниц, им это интересно, им нравится крутить эти гайки, это все собирать. Единственное, что мы не можем, это что-то перетащить. Анастасия Сидоренко, руководитель студенческого конструкторского бюро по производству

Сейчас идет подготовка молодых ракетчиков к воздушно-инженерной школе, организуемой МГУ. Пока защита проектов, а летом во Владимирской области будет уже очное соревнование. Студент Никита Кузьмин соорудил собственную ракету.

Эта шестикилограммовая ракета может взлететь до 3,5 тысячи метров. Собрать ее не так-то просто. Для того, чтобы она совершила стабильны полет, нужно разместить центр тяжести в определённом месте.