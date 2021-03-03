Студенты УГАТУ строят ракеты на соревнования Воздушно-инженерной школы

Очный этап пройдет во Владимирской области, пока идёт защита проектов. В группе конструкторского бюро при университете есть и девушки. Они тоже проектируют технические приборы и устройства.
Никита Кузьмин не увлекался техникой до поступления в УГАТУ. Он учится на втором курсе направления «Двигатели летательных аппаратов». Однако как только будущий ракетчик попал сюда, понял, что это та сфера, в которой он хочет развиваться.
Класс конструкции авиационных двигателей в УГАТУ – один из трех в России. Здесь больше 60 экспонатов разных ракетных двигателей. Само конструктрукторское бюро при университете существует уже около 10 лет. Студенты занимаются не только ракетостроением, но и другими направлениями. В 2014 году, например, ребята заняли второе место по России по робототехнике. Площадки работы конструкторского бюро Уфимского авиационного университета самые разные: это и аэродром Первушино, и собственная загородная авиационная база.
Анастасия – одна из четырех девушек в студенческом конструкторском бюро. В 10-м классе она мечтала поступить в авиационный университет и приехала в Уфу из Ставропольского края. Настя рассказала, что девушки на факультете точных наук, собирающие ракеты, сейчас далеко не редкость.
Сейчас идет подготовка молодых ракетчиков к воздушно-инженерной школе, организуемой МГУ. Пока защита проектов, а летом во Владимирской области будет уже очное соревнование. Студент Никита Кузьмин соорудил собственную ракету.
Эта шестикилограммовая ракета может взлететь до 3,5 тысячи метров. Собрать ее не так-то просто. Для того, чтобы она совершила стабильны полет, нужно разместить центр тяжести в определённом месте.
Все желающие могут прийти в мае на День авиации УГАТУ. Вуз имеет единственный собственный парк, где есть истребители, транспортные самолеты и другие интересные экспонаты.