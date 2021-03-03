В Уфе соседи устроили потасовку из-за собаки

В Уфе двое мужчин устроили потасовку из-за собаки. Один из них услышал, что соседский пёс очень громко лает. Посмотрев на кадры камеры видеонаблюдения, мужчина был шокирован.
Оказалось, 40-летний сосед направлял на своего питомца пневматический пистолет. Как сообщает пресс-служба Росгвардии РБ, 63-летний мужчина взял лопату и пошёл защищать собаку.
Словесный конфликт быстро перерос в потасовку. Разнять мужчин удалось лишь сотрудникам правоохранительных органов. 40-летнего уфимца доставили в отделение, где выяснилось, что ранее он был судим за кражу.