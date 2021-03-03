В Уфе водителям напомнили о правилах безопасности при пересечении железнодорожных путей

В Уфе автомобилистов останавливали у железнодорожных путей, чтобы провести с ними профилактические беседы. Сотрудники РЖД совместно с ГИБДД провели ежемесячный профилактический рейд.
В его ходе водителям напомнили о правилах безопасностях при пересечении железнодорожных путей. Чтобы информация запоминалась лучше, владельцам автомобилей вручили памятки и тематические сувениры.
С памяткой и сувениром водителей провожают дальше в дорогу. Дмитрий Карпов – помощник машиниста уфимского депо на Куйбышевской железной дороге. За свою карьеру запечатлел немало аварий. И уверен, что профилактические рейды помогут избежать трагедий.
Рейд проходит в рамках акции «Безопасный переезд». Сотрудники РЖД, совет по делам молодежи и ГИБДД проводят ее каждый месяц.
Из-за неосторожности водителей аварии на жд-переездах не редкость. Совсем недавно, 22 февраля, мужчина за рулем легковушки выехал на пути перед движущимся составом. Водитель электротранспорта затормозил, но столкновения избежать не удалось. Обошлось без жертв.
На Куйбышевской железной дороге с начала года уже произошло три ДТП. Обошлось без пострадавших, во всех случаях трагедию предотвращали водители электротранспорта, применив экстренное торможение. Сейчас, когда на дорогах часто бывает скользко, автомобилистам приходится быть особенно внимательными. Именно такое поведение поможет избежать несчастных случаев.