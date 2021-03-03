В Уфе водителям напомнили о правилах безопасности при пересечении железнодорожных путей

В Уфе автомобилистов останавливали у железнодорожных путей, чтобы провести с ними профилактические беседы. Сотрудники РЖД совместно с ГИБДД провели ежемесячный профилактический рейд.

В его ходе водителям напомнили о правилах безопасностях при пересечении железнодорожных путей. Чтобы информация запоминалась лучше, владельцам автомобилей вручили памятки и тематические сувениры.

С памяткой и сувениром водителей провожают дальше в дорогу. Дмитрий Карпов – помощник машиниста уфимского депо на Куйбышевской железной дороге. За свою карьеру запечатлел немало аварий. И уверен, что профилактические рейды помогут избежать трагедий.

Нам важно, чтобы люди соблюдали меры осторожности на железной дороге. Советуем не проезжать на красный, держать дистанцию на дорогах. Дмитрий Карпов, помощник машиниста эксплуатационного локомотива депо «Уфа»

Рейд проходит в рамках акции «Безопасный переезд». Сотрудники РЖД, совет по делам молодежи и ГИБДД проводят ее каждый месяц.

Потому что много новичков, они не знают, как вести себя при таких ситуациях. Поэтому такие рейды нужны. Андрей Павлов

Из-за неосторожности водителей аварии на жд-переездах не редкость. Совсем недавно, 22 февраля, мужчина за рулем легковушки выехал на пути перед движущимся составом. Водитель электротранспорта затормозил, но столкновения избежать не удалось. Обошлось без жертв.

К сожалению, есть те, кто не соблюдает правила. Юрий Киприянов, дорожный мастер линейной бригады №1