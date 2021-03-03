В Уфе двое маленьких детей пострадали под колёсами авто

Накануне, 2 марта, в Уфе было зафиксировано две аварии с участием несовершеннолетних. Подробности сообщает пресс-служба ГИБДД города.
Одна из аварий произошла на улице Менделеева. Именно там 11-летняя девочка пересекала проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода. В этот момент на неё наехал 69-летний водитель за рулем «Шевроле Лачетти». Ребёнок получил различные травмы, был госпитализирован, а после отпущен домой.
Ещё одно ДТП зафиксировано на улице Богдана Хмельницкого. 38-летний водитель микроавтобуса «ГАЗель» сбил 6-летнего мальчика. Ребёнок внезапно выбежал на дорогу. С травмами пострадавший был госпитализирован. Известно, что микроавтобус в момент аварии не перевозил пассажиров.
Оба случая расследуются сотрудниками правоохранительных органов.
Фото: ГИБДД Уфы.