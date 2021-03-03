В Уфе осудят охранника коррекционного интерната, который надругался над двумя ученицами

По данным прокуратуры, в сентябре прошлого года 58-летний обвиняемый, находясь на посту охраны в коррекционной школе-интернате №28 для слепых и слабовидящих детей, предложил уединиться двум девочкам 13 и 14 лет в раздевалке. После этого, считают в ведомстве, мужчина совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера. Ученицы рассказали об этом директору школы, которая обратилась в правоохранительные органы.